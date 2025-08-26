James Wan ha in programma di rilanciare il franchise di Saw

James Wan ha debuttato alla regia nel 2004 con il film Saw, scritto da lui e Leigh Whannell. Il film ha dato il via a un intero franchise e anche se non è tornato alla regia di un altro episodio, Wan è rimasto nel franchise come produttore esecutivo e collaboratore alla sceneggiatura di alcuni sequel. Il decimo film della serie Saw X è uscito nel 2023 e sebbene inizialmente fosse prevista l’uscita dell’undicesimo capitolo in autunno, la produzione è stata bloccata a causa di disaccordi interni tra i produttori e lo studio. A marzo, il film è stato poi ufficialmente rimosso dal calendario delle uscite della Lionsgate. In un’intervista con ScreenRant, il regista ha ora parlato del ritorno al franchise che ha dato inizio alla sua carriera.

“Se ci sono novità? È un po’ presto per parlarne, ma inutile dire che sono molto entusiasta. Solo perché non ho avuto molto a che fare con il franchise sin dai primi giorni. Immagino sia stimolante ed emozionante perché posso tornare al film che ha dato inizio alla mia carriera, la mia e quella di Leigh Whannell. Non sto prendendo la cosa alla leggera e voglio assolutamente trovare un modo per rendere il prossimo film rispettoso di ciò che i fan amano della serie, trovando al contempo un nuovo pubblico”. “È una serie che ha vent’anni e penso che sia importante trovare un nuovo inizio, pur rimanendo fedeli al mondo che abbiamo creato”, ha concluso James Wan.

Cosa significa questo per Saw XI

Come anticipato, lo sviluppo e la produzione di Saw XI hanno subito una battuta d’arresto nel gennaio 2024 a causa di problemi gestionali e disaccordi sulla direzione del film. A marzo, gli sceneggiatori Patrick Melton e Marcus Dunstan hanno rivelato di aver consegnato una bozza più di un anno fa, ma che il processo era stato interrotto. Nella storia che hanno proposto, i due sceneggiatori hanno immaginato una trama attuale che affrontasse gli stessi temi di Saw VI, in cui Jigsaw prendeva di mira i dirigenti delle assicurazioni sanitarie.

Tuttavia, il commento di James Wan suggerisce che, sebbene la cancellazione non abbia segnato la fine dell’undicesimo capitolo, potrebbero esplorare il progetto ripartendo da zero. L’aggiornamento del regista sul fatto che sia ancora “un po’ presto” per parlare del futuro del franchise è però interessante. Suggerisce che l’ostacolo che ha impedito la realizzazione di Saw XI potrebbe non essere ancora stato completamente superato. D’altra parte, sembra che ci siano ancora piani per il sequel.