Jason Isaacs commenta la serie di Harry Potter: “Noi (dei film) potremmo anche essere dimenticati”

La star di Harry Potter Jason Isaacs si esprime sinceramente sul prossimo reboot televisivo e sul nuovo Lucius Malfoy. Il famigerato Mangiamorte e padre di Draco, Lucius è apparso per la prima volta in La camera dei segreti e l’interpretazione di Isaacs è stata molto ammirata dai fan. L’annuncio di un reboot di Harry Potter della HBO è arrivato nel 2023 e sono circolate teorie sui potenziali sostituti del cast. Tuttavia, considerando la durata dei film, il pubblico ha acquisito familiarità con Isaacs e altre star originali nei rispettivi ruoli.

Durante un’intervista con Collider, Jason Isaacs ha rivelato che sarebbe strano se qualcun altro interpretasse Lucius Malfoy, ma ha condiviso il suo ottimismo per la serie televisiva. Sebbene non farà parte del reboot di Harry Potter, Isaacs ha spiegato che “Potrei essere arrabbiato per questo se scegliessi di farlo, ma sto cercando di scegliere di non farlo”. Ha poi discusso l’idea di essere messo in ombra da un nuovo cast e di come le star del franchise originale potrebbero “essere addirittura cancellate dalla storia”.

È peculiare. Come hai detto, è la prima volta che succede. Non so come sia. Sono relativamente ottimista riguardo a cose su cui non ho scelta. Non ha senso risentirsi per le cose che stanno accadendo o rimpiangere le cose. E quindi, è quello che è. Sarà geniale. Sono stato Lucius Malfoy per molto tempo. Immagino che non sarò Lucius Malfoy per la prossima generazione. Potrei essere arrabbiato per questo se scegliessi di farlo, ma sto cercando di scegliere di non farlo. I tuoi contemporanei sono ai lati degli autobus o improvvisamente hanno inaudite quantità di denaro inimmaginabili. Il fatto che ci sia un altro Harry Potter ci soppianterà e saremo, forse, persino cancellati dalla storia. È semplicemente quello che è.

Isaacs ha continuato elogiando David Heyman e Mark Mylod, che stanno producendo la serie, e ha osservato che Lucius potrebbe finire per avere un aspetto diverso, perché ha creato gran parte del suo aspetto per i film. Isaacs ha anche rivelato che la sua figlioccia, Ripley Parker, sta lavorando al reboot, il che “mi fa amare la serie e augurarle il meglio”. Leggi altri suoi commenti qui sotto:

La serie sarà fenomenale perché è di David Heyman e Mark Mylod. Dal momento che ho inventato l’intero look per il personaggio, che non è nel libro, immagino che non useranno niente di tutto ciò come la lunga parrucca bionda o i mantelli e il bastone e tutte quelle cose. Una delle scrittrici è la mia figlioccia Ripley Parker, che è una scrittrice brillante e ha amato Harry Potter dalla prima volta che ha potuto toccare il libro. Il fatto che sia nella stanza degli sceneggiatori mi fa amare la serie e augurarle il meglio.

In queste settimane possiamo ammirare la bravura di Jason Isaacs nella terza stagione di The White Lotus, disponibile su Sky e NOW.

Cosa significa il commento di Aubrey per la serie TV di Harry Potter

Internet è invasa da fan che propongono chi dovrebbe interpretare i personaggi chiave del cast di Harry Potter nella serie in arrivo. Un suggerimento popolare è che l’attore di Draco Malfoy Tom Felton potrebbe ora interpretare Lucius Malfoy, il patriarca della famiglia precedentemente interpretato da Jason Isaacs. Aubrey getta acqua fredda su queste speranze, suggerendo che il cast dello show sarà composto interamente da nuovi attori che non sono mai stati presenti nel franchise prima d’ora.

John Lithgow, Janet McTeer, Nick Frost e Paapa Essiedu nei panni, rispettivamente, del professor Silente, della prof Minerva McGonagall, Hagrid e del professor Severus Piton sono stati ufficializzati nel cast. Lithgow è il primo americano a interpretare un ruolo importante nella serie e il suo ingaggio potrebbe indicare l’approccio che la serie adotterà nella scelta dei nuovi attori. Con le riprese della serie TV di Harry Potter che dovrebbero iniziare quest’estate nel Regno Unito, potrebbero essere necessarie solo poche settimane o mesi per ulteriori annunci di casting.