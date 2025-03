Sarah Michelle Gellar: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Tra le più iconiche attrici di fine anni Novanta e primi anni Duemila, Sarah Michelle Gellar è entrata nei cuori di un’intera generazione grazie alla serie Buffy l’ammazzavampiri, divenuta un modello imprescindibile. Oltre questo suo popolare lavoro, l’attrice è ricordata per la partecipazione ad alcuni film horror e thriller divenuti autentici cult, ma anche ad altri progetti che – seppur di minor rilievo – hanno dimostrato quanto i suoi fan siano sempre pronti a seguirla e sostenerla.

I film e i programmi TV di Sarah Michelle Gellar

1. Ha recitato in note serie TV. L’attrice ha iniziato a recitare per il piccolo schermo ottenendo una prima popolarità grazie alle soap opera Swans Crossing (1992) e La valle dei pini (1993-1995). Diventa però un’autentica celebrità interpretando il ruolo della protagonista in Buffy l’ammazzavampiri, andata in onda dal 1997 al 2003. Prende parte anche alle serie Angel (1999-2000) e Sex and the City (2000), per poi tornare sul piccolo schermo per Ringer (2011-2012), The Crazy Ones (2013-2014), dove recita accanto a Robin Williams e The Big Bang Theory (2019), prendendo parte all’ultimo episodio dell’ultima stagione.

2. Ha preso parte a noti film. Gellar ottiene una buona popolarità anche sul grande schermo prendendo parte ai film So cosa hai fatto (1997) e Scream 2 (1997). Successivamente ha recitato in Semplicemente irresistibile (1999), Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi (1999), Harvard Man (2001) e i film Scooby-Doo (2002) e Scooby-Doo 2 – Mostri scatenati (2004). Ha poi recitato negli horror The Grudge (2004) e The Grudge 2 (2006), per poi recitare in L’incubo di Joanna Mills (2006), Southland Tales – Così finisce il mondo (2006), Suburban Girl (2007), The Air I Breathe (2007), Possession (2009) e Veronika Decides to Die (2009).

I film e le serie di oggi di Sarah Michelle Gellar

Di recente, l’attrice è tornata sul grande schermo con un piccolo ruolo in Clerks III (2022) e il film Do Revenge (2022). Ha inoltre preso parte alle serie Wolf Pack (2023) e Dexter: Original Sin (2024-2025) e ha dato voce a Teela nella serie animata Masters of the Universe: Revelation (2021).

Sarah Michelle Gellar è Buffy l’ammazzavampiri

3. Inizialmente si era proposta per un altro ruolo. Sebbene oggi sia impossibile immaginarla in un ruolo diverso da quello di Buffy, Sarah Michelle Gellar ha raccontato di aver inizialmente sostenuto il provino per il ruolo di Cordelia Chase, mentre Charisma Carpenter, che ha poi interpreta Cordelia, ha fatto il provino per il ruolo di Buffy. I produttori della serie, infatti, ritennero più opportuno che invertire le due attrici, assegnando così il ruolo di Buffy alla Gellar.

4. Ha mantenuto un profilo basso. Sarah Michelle Gellar si è tenuta volutamente lontana dai riflettori durante le riprese, in modo che gli spettatori più giovani non vedessero immagini di lei – e dunque di Buffy – intenta a bere o fumare. L’attrice, consapevole del grande seguito tra le giovani generazione, decise di impegnarsi per non mandare loro messaggi sbagliati e non rischiare di far sì che i suoi ammiratori potessero acquisire abitudini sbagliate pur di imitarla.

5. Ha discusso con una sua collega. Nonostante lo studio di produzione fosse intenzionato a rinnovare la serie per un’ottava stagione, Sarah Michelle Gellar e Joss Whedon si dissero contrari. L’attrice ha poi annunciato che la settima stagione sarebbe stata l’ultima in un’intervista a Entertainment Weekly. Nessuno dei suoi compagni di cast ne era a conoscenza. Alyson Hannigan, in particolare, si arrabbiò molto e incolpò la Gellar di averle tolto il lavoro. C’è voluto un po’ di tempo per le due per riconciliarsi.

Sarah Michelle Gellar ha recitato in Scooby-Doo!

6. Ha odiato il costume del suo personaggio. Nel film live-action Scooby-Doo! l’attrice ha interpretato Daphe. Per il ruolo, ha dovuto indossare una parrucca rossa – in quanto ancora impegnata sul set di Buffy l’ammazzavampiri. Ma ciò che ha davvero infastidito l’attrice è stato il costume viola, tipico del personaggio. In particolare, non sopportava gli stivali che era costretta ad indossare. Ogni volta che terminava una ripresa, dunque, se li toglieva per mettersi delle più comode sneakers.

Sarah Michelle Gellar in Dexter

7. Ha un ruolo ricorrente nella serie. In Dexter: Original Sin, serie prequel di Dexter, l’attrice interpreta Tanya Martin, responsabile della scientifica della polizia di Miami che offre a Dexter un tirocinio. Per la Gellar partecipare a questo franchise è un sogno divenuto realtà, in quanto si è sempre detta fan della serie originale e di essere rammaricata per non avervi potuto prendere parte. Questa serie prequel, inoltre, le ha permesso di cimentarsi con un personaggio diverso da quelli che ha interpretato in passato. “È una donna d’affari. Inizierà ad aprirsi un po’ su cosa questo significhi e su quanto fosse difficile in quel periodo“.

Il marito e i figli di Sarah Michelle Gellar

8. Ha conosciuto suo marito sul set. Dal 1º settembre 2002 l’attrice è sposata con l’attore Freddie Prinze Jr., conosciuto nel 1997 sul set di So cosa hai fatto. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2000 e si erano ufficialmente fidanzati nel 2001. Il matrimonio si è tenuto in Messico a El Careyes Beach Resort. La coppia ha poi avuto due figli: Charlotte Grace, nata il 19 settembre 2009, e Rocky James, nato il 20 settembre 2012.

9. Hanno recitato insieme una seconda volta. Il regista di Scooby-Doo!, Raja Gosnell, voleva una coppia reale per interpretare Daphne e Fred. La sua prima scelta è stata proprio Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr.. Inizialmente, però, Prinze Jr. non voleva fare il film perché riteneva che non sarebbe stato all’altezza dei cartoni animati di Scooby-Doo, ma la Gellar lo convinse a partecipare e poterono così condividere nuovamente il set.

L’età e l’altezza di Sarah Michelle Gellar

10. Sarah Michelle Gellar è nata il 14 aprile del 1977 a New York, New York, Stati Uniti. L’attrice è alta complessivamente 1,63 metri.

Fonti: IMDb, TVLine