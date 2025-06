Jeff Bridges si apre sul suo misterioso ritorno in Tron: Ares

La star di Tron: Ares Jeff Bridges offre una nuova criptica presa in giro su come ritorna nel prossimo film. Diretto da Joachim Rønning, il terzo capitolo del franchise Tron segue gli eventi del sequel del 2010. Anche se Kevin Flynn di Bridges sembra essere morto nel climax di quel film, l’attore è ora destinato a interpretare un ruolo nella storia di Tron: Ares.

Nel corso di una recente intervista con Empire, Bridges è stato interrogato sul suo ritorno nel nuovo film e la star non ha fatto altro che aumentare il mistero. L’attore afferma che l’universo digitale de La rete apre molte opportunità, tra cui quella di permettere a un pezzo di Flynn di continuare a vivere:

“Sì, sono rimasto un po’ sorpreso. Sapete, questa è la Griglia. L’intero universo digitale è tutto in palio. È tutto possibile in quel luogo. È andata bene che ho ancora una sorta di coscienza“.

Bridges parla poi di come Flynn sia cambiato dal 1982, anno del debutto del film, e dice che i nuovi sviluppi nell’universo di Tron hanno cambiato totalmente la percezione del mondo e la missione del suo personaggio:

“Come esseri umani, cerchiamo la perfezione. E a volte ci sfugge il senso della cosa: l’idea che il viaggio sia la destinazione”. Inizialmente Flynn ha esplorato il mondo digitale nella speranza di raggiungere una sorta di perfezione per l’umanità, ma ora… la trama si infittisce, capite? Come direbbe The Dude, sono venute alla luce nuove cose“.

Cosa significa per Tron: Ares

Il ritorno di Kevin Flynn potrebbe non annullare il finale di Legacy

Alla fine di Tron: Legacy, Flynn si sacrifica apparentemente per fermare CLU, un programma malvagio che condivide le sue stesse sembianze. I due esseri sembrano fondersi insieme prima di esplodere e l’impressione è che siano morti entrambi.

Chiaramente, il ritorno di Bridges nel cast di Tron: Ares accanto ad attori come Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters e Gillian Anderson suggerisce che non è così. Il commento di Bridges lascia intendere che, anziché la forma fisica di Flynn sia sopravvissuta allo scontro con CLU, la coscienza del personaggio si sia in qualche modo integrata nel tessuto stesso della Griglia.

Resta da vedere come la sopravvivenza di Flynn come entità astratta avrebbe giocato nella storia di Ares. Il nuovo film vede Leto come personaggio titolare, un programma che si lascia alle spalle il mondo digitale di The Grid per viaggiare nel mondo reale per portare a termine una missione pericolosa. Non è chiaro quale sia la missione di Ares, ma è possibile che Flynn e la sua nuova visione dell’umanità giochino in questo.