Steven Spielberg ha mostrato le prime scene del suo prossimo film durante un’occasione speciale

Il leggendario regista Steven Spielberg ha presenziato ad un evento esclusivo e di alto livello in cui la Universal Pictures ha inaugurato una nuova sala di proiezione a lui intitolata. Come riportato da Variety, il pluripremiato Spielberg è sembrato sinceramente commosso dall’idea di avere una sala a suo nome, dove molti dei futuri registi dello studio potranno proiettare e modificare le versioni dei propri film.

“Sono stato dietro la macchina da presa per così tanto tempo che una dedica come questa è straordinaria”, ha detto Steven Spielberg alla folla. La Universal Pictures gli ha dato la sua prima occasione nel cinema con il progetto del 1971 “Duel”. Ha poi continuato a realizzare “Sugarland Express”, “E.T. – L’Extraterrestre”, “Jurassic Park” e il più recente “The Fablemans” in diverse epoche alla Universal, dicendo: “È come se continuassimo a risposarci, ma stasera è probabilmente più simile a un bris”.

Come se non bastasse dire che non ha alcuna intenzione di andare in pensione, Spielberg ha in quest’occasione portato alcune prove a sostegno del suo voler continuare a lavorare senza sosta. Ha infatti mostrato alcune scene del suo prossimo progetto, un film evento ancora senza titolo previsto per il 2026, è avvolto nel mistero, tranne che per il cast principale: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O’Connor, Colin Firth ed Eve Hewson. Si vocifera che il progetto sia un’avventura fantascientifica sugli UFO.

Spielberg ha dunque presentato un video dietro le quinte che però non ha confermato del tutto il tema alieno, anche se – stando a quanto riportato – si vedono molte figure minacciose in auto nere senza contrassegni che inseguono la Blunt (che appare in diverse scene nei panni di una donna qualunque in una zona rurale). In una sequenza con O’Connor, la berlina incidentata della Blunt si scontra con un treno in corsa. Lei e O’Connor tentano di fuggire attraverso il parabrezza rotto mentre il veicolo viene distrutto tra il metallo stridente e i binari.

I personaggi di Hewson e Domingo non erano chiaramente definiti nel filmato, anche se sono coinvolti in un gioco al gatto e al topo che esplode nelle fattorie e terrorizza i pedoni. Sempre stando a quanto riportato, Firth potrebbe il cattivo del film. Il vincitore dell’Oscar, come descritto da Variety, ha un aspetto sinistro e sembra ricoprire il ruolo di leader di una sorta di laboratorio sotterraneo (che ricorderebbe una sala di controllo della NASA o qualcosa di simile). Non resta a questo punto che sperare di poter sapere quanto prima qualcosa in più su questo progetto e di poter vedere qualche prima immagine e un teaser.

LEGGI ANCHE: David Koepp anticipa le emozioni del prossimo film di fantascienza di Steven Spielberg