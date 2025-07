From – Stagione 4, l’attesa sarà ancora più straziante con l’ultimo aggiornamento dalla star

L’attesa per la quarta stagione di From si allunga, secondo quanto dichiarato dalla star Catalina Sandino Moreno. Anche se il finale della terza stagione di From è andato in onda su MGM+ quasi un anno fa, debuttando nel novembre 2024 e concludendosi con la morte di un personaggio importante, gli spettatori sono stati lasciati a speculare su cosa succederà dopo a causa della lunga pausa tra gli episodi.

In un’intervista con The Direct, Sandino Moreno ha confermato che l’attesa per From – stagione 4 sarà un po’ più lunga. L’attrice candidata all’Oscar, che interpreta Tabitha Matthews nella serie horror fantascientifica, ha detto che le riprese dovrebbero concludersi a novembre e che i nuovi episodi potrebbero arrivare all’inizio del prossimo anno.

Penso che il prossimo anno, penso che la fine dell’anno sia una svolta piuttosto rapida, perché sento che finiremo [a] novembre. Quindi, non ho grandi speranze per la fine dell’anno, ma il prossimo anno, all’inizio del prossimo anno, arriverà.

Cosa significa questo per la quarta stagione di From

From – stagione 4 dovranno affrontare alcuni importanti colpi di scena. Il terzo episodio rivela che Tabitha e Jay sono ricreazioni di persone legate al luogo misterioso in cui sono tutti intrappolati. Questo coincide con il fatto che Jim, il marito di Tabitha, viene brutalmente assassinato da un mostro con una camicia gialla. Tuttavia, c’è il suggerimento che la morte potrebbe essere annullata dal viaggio nel tempo.

Nella stessa intervista, Sandino Moreno è stato chiesto di fornire alcune anticipazioni sui prossimi episodi. L’attrice, che ha ricevuto una nomination all’Oscar per il suo ruolo da protagonista nel film del 2005 Maria Full of Grace, ha dichiarato di “non aver ancora letto la prima sceneggiatura”. In ogni caso, gli spettatori avranno molte domande su dove il creatore John Griffin e il team di produzione intendono portare la storia.