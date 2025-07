Is This Thing On?, la prima immagine del nuovo film diretto da Bradley Cooper

La commedia drammatica di Bradley Cooper Is This Thing On? sarà presentata in anteprima mondiale al New York Film Festival, dove sarà il film di chiusura il 10 ottobre all’Alice Tully Hall del Lincoln Center. Ispirato alla vita del comico britannico John Bishop, il film racconta la storia della separazione di una coppia sposata, interpretata da Will Arnett e Laura Dern, che sta crescendo due figli. Il marito, Alex, decide di dare una svolta radicale alla sua carriera per diventare un comico professionista nel West Village di New York City. Nella prima immagine appena rivelata, il personaggio di Arnett è ritratto in piedi con aria malinconica in un comedy club.

Searchlight Pictures si occupa della distribuzione del film, ma non ha ancora rivelato la data di uscita nelle sale. Sappiamo però che Andra Day, Christine Ebersole, Ciarán Hinds, Sean Hayes, Peyton Manning e Amy Sedaris completano il cast del film.

“Siamo onorati e grati di presentare il nostro film in anteprima al New York Film Festival”, ha dichiarato Cooper. “All’inizio di quest’anno abbiamo avuto la meravigliosa opportunità di girare questa storia in tutta la città, quindi è molto emozionante presentarla nella serata di chiusura del festival. New York infonde un’energia in ogni aspetto della realizzazione di un film che è semplicemente irripetibile”. Is This Thing On? è il terzo lavoro da regista di Cooper dopo “A Star Is Born” e “Maestro“. Davanti alla telecamera, l’attore è noto soprattutto per “Una notte da leoni”, “Il lato positivo – Silver Linings Playbook”, “American Hustle” e “American Sniper”.

“Siamo entusiasti di chiudere il festival con il delizioso terzo lungometraggio di Bradley Cooper”, ha dichiarato Dennis Lim, direttore artistico del New York Film Festival. “‘Is This Thing On?’ è un film dalle molteplici dimensioni e sorprese: un affettuoso omaggio alla scena comica di New York City, uno studio sensibile dell’insoddisfazione della mezza età e una commedia moderna sul secondo matrimonio, perfettamente equilibrata tra umorismo e sentimento”.