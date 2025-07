Harrison Ford svela se tornerà nel MCU come Red Hulk

Il personaggio del generale Thunderbolts Ross è apparso per la prima volta nell’MCU in L’incredibile Hulk, nel 2008, con il compianto William Hurt nei panni del personaggio. Hurt ha poi ripreso il ruolo in alcuni film successivi dell’MCU, con Harrison Ford che ha poi raccolto il testimone dopo la morte dell’attore nel 2022. Ford ha quindi debuttato nei panni di Ross in Captain America: Brave New World, il primo film dell’MCU a presentare l’alter ego del personaggio, Red Hulk.

Al momento, però, non ci sono notizie sul futuro di Ross nel MCU. In una recente intervista con Variety, a Ford è stato dunque chiesto se il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sia riuscito a convincerlo a tornare nei panni del personaggio. Ford, come suo solito, ha risposto senza mezzi termini con un secco: “No”.

Rivedremo mai il Generale Ross/Red Hulk di Harrison Ford?

Dopo l’uscita di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, sono in programma diversi grandi film dell’MCU. Uno di questi è Spider-Man: Brand New Day, che uscirà il 31 luglio 2026, ma sono Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, in programma rispettivamente per il 18 dicembre 2026 e il 17 dicembre 2027, a rappresentare i titoli più attesi del franchise. Il primo dei due è attualmente in produzione nel Regno Unito, con Robert Downey Jr. nel ruolo del cattivo protagonista.

La risposta di Ford, tuttavia, sembra suggerire che il pubblico non dovrebbe aspettarsi di vedere Ross/Red Hulk apparire in questo film. Il finale di Captain America: Brave New World vede Ross imprigionato nella Raft, una prigione sottomarina. Si è dimesso dalla carica di presidente degli Stati Uniti, ma il fatto che sia ancora vivo significa che potrebbe certamente tornare. Sebbene Ford potrebbe non apparire in Avengers: Doomsday, è possibile che faccia la sua comparsa in Avengers: Secret Wars.

Il secondo dei due film dedicati agli Avengers, infatti, dovrebbe vedere la partecipazione di numerose star del franchise provenienti da tutte le fasi. È anche possibile, tuttavia, che, data la reazione molto contrastante a Captain America: Brave New World, il personaggio venga semplicemente messo da parte per il prossimo futuro, in attesa di capire cosa farne dei vari “Hulk” ora presenti nel MCU.