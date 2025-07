X-Men: i protagonisti saranno tutti giovani attori per mantenere i costi bassi

Un nuovo report di Variety (riportato anche da Cinefilos.it) ha posto l’accento sul futuro economico dei Marvel Studios in maniera molto lungimirante, invitando la riflessione comune a guardare non solo ai risultati del box office, ma anche al fatto che il pubblico e il mercato della sala sono profondamente cambiati negli ultimi sei anni. Queste considerazioni gettano le basi per capire in che modo Marvel si approccerà a uno dei suoi prossimi progetti molto attesi, il film sugli X-Men.

Il film, che sarà diretto dal regista di Thunderbolts* Jake Schreier, prevede di dover fare i conti con una revisione del budget resa necessaria dal nuovo andamento del box office. Lo studio sta “mettendo a punto” la sceneggiatura di Michael Lesslie e, sebbene il casting inizierà presto, per il film degli X-Men la Marvel ha dichiarato ai rappresentanti di essere alla ricerca di talenti piuttosto che di star di serie A per “mantenere bassi i costi“.

X-Men non occuperà il misterioso slot Marvel previsto per il 23 luglio 2027, e nemmeno Blade o un altro Deadpool, poiché “il gruppo dirigente Marvel non avverte alcun senso di urgenza per i progetti in gestazione da tempo“. Tuttavia, Black Panther 3 di Ryan Coogler sta “creando entusiasmo internamente“.

Per continuare a sognare nel MCU, anche se in una realtà diversa da Terra 616, I Fantastici Quattro: Gli Inizi è al momento nelle sale!