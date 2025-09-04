Julia Garner afferma che il biopic su Madonna è ancora “in fase di lavorazione”

Julia Garner è ancora in lizza per interpretare Madonna nel film biografico ufficiale sulla cantante. L’attrice, vista quest’estate in I Fantastici Quattro: Gli Inizi e in Weapons, ha infatti confermato in una recente intervista che interpreterà la “Material Girl” quando il film biografico vedrà la luce. “Non posso dire molto al riguardo, ma sì, è un progetto ancora in fase di realizzazione”, ha detto Garner a W Magazine.

Per quanto riguarda le canzoni preferite di Madonna, l’attrice ha detto di averne tantissime, aggiungendo: “Adoro ‘Borderline’, probabilmente è la mia preferita. Adoro anche ‘Papa Don’t Preach’. Adoro ‘Burning Up’. Adoro Confessions on a Dance Floor. Sono cresciuta con quell’album. Ovviamente ‘Vogue’ e ‘Ray of Light’”.

“In pratica, quello che sto cercando di dire è che amo tutto di Madonna”, ha continuato Garner. “Ma sicuramente penso che ‘Borderline’ e ‘Papa Don’t Preach’ siano probabilmente le mie due canzoni preferite di Madonna. E adoro la voce di Madonna in ‘Papa Don’t Preach’. C’è molta emozione in quella canzone e questo mi piace molto”.

Il provino di Julia Garner per il ruolo di Madonna

Già il mese scorso, l’attrice apparsa nel podcast SmartLess, dove aveva detto che il film biografico “dovrebbe ancora essere realizzato”. Durante la stessa intervista, Garner ha fornito alcune informazioni sul processo di audizione che ha affrontato. “Volevo solo vedere se ero in grado di farlo, perché non ero una ballerina professionista e dovevo imparare a ballare, poi ballare davanti a lei e convincerla che sapevo ballare, in sostanza, e cantare. E cantare con lei!”, ha ricordato parlando del processo di audizione.

Per prepararsi all’audizione, la Garner racconta di essersi detta: “Ok, cosa farebbe Madonna? Che è convincerti che lei merita, sai, di essere in questa stanza, e io l’ho fatto. Ero tipo: ‘Puoi prenderlo o lasciarlo, ma se lo lasci, se me ne vado, allora è colpa tua’“.

Le novità sul biopic dedicato a Madonna

Per quanto riguarda ciò che sappiamo del progetto, nel gennaio 2023, è stato riferito che il film della Universal Pictures era stato cancellato. Madonna stessa avrebbe dovuto dirigere il film sulla sua vita e la sua carriera, scrivendo la sceneggiatura con Diablo Cody ed Erin Cressida Wilson. Dopo che il film è stato sospeso, nel luglio 2024 Madonna ha rivelato che era tornata a lavorare alla sceneggiatura del suo film biografico.

All’inizio di quest’anno, Deadline ha riportato in esclusiva che Madonna aveva stretto una partnership con Netflix per raccontare la sua storia in una serie TV sviluppata insieme a Shawn Levy, ma su questo progetto al momento non ci sono novità e si ipotizza che potrebbe vedere la luce prima il film con protagonista Julia Garner.