Man of Tomorrow: Aaron Pierre sembra suggerire la sua presenza nel film

Nella giornata di ieri James Gunn ha annunciato il titolo e la data di uscita del prossimo capitolo della saga di Superman della DC Studios: Man of Tomorrow, che arriverà nelle sale il 9 luglio 2027. Sebbene Gunn continui a sostenere che non si tratti di un sequel diretto di Superman, il progetto sembra proprio esserlo, per cui non è ancora chiaro in che modo questo ulteriore capitolo potrebbe “discostarsi” dal primo visto quest’anno al cinema.

David Corenswet e Nicholas Hoult hanno confermato che riprenderanno i rispettivi ruoli di Clark Kent/Superman e Lex Luthor, e l’immagine ufficiale che accompagna l’annuncio potrebbe indicare che questi acerrimi nemici metteranno da parte le loro divergenze (almeno temporaneamente) per affrontare una minaccia comune. Si ipotizza già che potrebbe trattarsi di Brainiac, dato che si vociferava che il cattivo sarebbe apparso in Superman prima che i piani cambiassero.

Gunn ha però già detto che questo film vedrà la partecipazione di un “gruppo di personaggi che abbiamo già incontrato”, e questo potrebbe includere anche la Lanterna Verde di Aaron Pierre, che farà il suo debutto nella DCU sul piccolo schermo il prossimo anno. L’attore ha infatti commentato il post di Gunn con un “Yes, indeed” (sì, infatti), lasciando intendere che potrebbe a sua volta apparire nel film, il che sarebbe assolutamente logico vista la sua imminente introduzione nel DCU con la serie Lanterns.

Cosa sappiamo su Man of Tomorrow, sequel di Superman

Tramite il proprio profilo Instagram (qui si può vedere il post), James Gunn ha infatti rivelato che il seguito del suo film su Superman si intitolerà Man of Tomorrow. Il film DC arriverà nelle sale il 9 luglio 2027. L’annuncio è stato accompagnato da una nuova immagine DC di Lex Luthor con indosso la sua tuta da guerra viola e verde dei fumetti, mentre Superman sorride al suo fianco.

Sia David Corenswet che Nicholas Hoult hanno confermato il loro ritorno nel sequel del film su Superman, condividendo anche dei post sui loro account Instagram (qui quello di Corenswet e qui quello di Hoult), anticipando così un nuovo scontro tra i loro personaggi ma anche una potenziale alleanza.

Il nuovo film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi non ci sono indizi di nessun tipo sulla trama, anche se alcune speculazioni suggeriscono una storia che va da una collaborazione tra Superman e Supergirl a una storia che coinvolge The Authority.

Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni su questo prossimo progetto.