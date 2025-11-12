Jumanji 4: Dwayne Johnson conferma l’inizio della produzione

Sony ha ufficialmente inserito il prossimo capitolo della saga Jumanji – ad ora noto solo come Jumanji 4 – nel calendario delle uscite cinematografiche del 2026, segnando l’inizio della produzione del film. A confermarlo è stato Dwayne Johnson, che ha condiviso aggiornamenti direttamente sui propri canali social.

Johnson ha pubblicato foto e video (li si può vedere qui) dal table read tenutosi a Los Angeles, dove il cast ha iniziato a leggere la sceneggiatura del nuovo film. Nel post condiviso su Instagram l’attore ha scritto: “Abbiamo dato ufficialmente il via alla produzione di JUMANJI durante la lettura del copione con il cast a Los Angeles, dove gireremo anche il film. Che avventura grandiosa, divertente e sentita! È emotivamente appropriato che la nostra amata serie JUMANJI si concluda con questa bellissima nota di grazia del nostro film finale”.

Johnson ha così confermato che il prossimo film sarà anche l’ultimo, concludendo così la nuova trilogia di questo franchise. Al table read erano presenti anche Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, protagonisti delle precedenti due pellicole. Johnson ha sottolineato l’atmosfera di ritrovata complicità sul set: “È stato fantastico ritrovare tutto il gruppo; abbiamo riso così tanto che ci faceva male la mascella”.

Nel post, Johnson ha anche spiegato il significato della foto della collana con il dado con il numero tre. L’attore ha detto che è una “piccola sorpresa” che il suo personaggio, il dottor Smolder Bravestone, indossa nel film in uscita. A quanto pare si tratta del dado del film originale del 1995, un modo per rendere “omaggio, amore e rispetto al grande Robin Williams”.

La saga moderna di Jumanji, iniziata nel 2017 con Jumanji – Benvenuti nella giungla e proseguita nel 2019 con Jumanji: The Next Level, è uscito nel 2019, rendendo questo sequel molto atteso. Il suo finale ha visto il mondo di Jumanji scontrarsi ancora una volta con il mondo reale, il che ha portato a teorie su ciò che dovrebbe accadere dopo. Tenendo presente questo, ha sicuramente senso che la serie possa tornare all’inizio prima di arrivare alla fine, ma questo post è una sorta di bomba lanciata a caso da Dwayne Johnson su ciò che sta succedendo con la serie Jumanji.

La regia del film sarà affidata nuovamente a Jake Kasdan, e la produzione segna il ritorno del cast principale insieme per l’ultima volta. Con l’avvio ufficiale delle riprese, il pubblico potrà ritornare nel mondo di Jumanji durante la stagione natalizia del 2026, una settimana prima dell’uscita di Avengers: Doomsday e Dune: Part Tre.

Il film, ancora senza titolo ufficiale, è previsto nelle sale il 11 dicembre 2026