L’attrice di Emilia Pérez Karla Sofía Gascón risponde alla battuta di Conan O’Brien su di lei agli Oscar. Gascón ha fatto la storia degli Oscar quando è diventata la prima donna apertamente transgender a essere nominata per un Oscar per la sua interpretazione nel film Emilia Pérez, che ha collezionato 13 nomination. Il film era considerato un favorito nella corsa agli Oscar, finché non sono circolati online vecchi post problematici sui social media di Gascón, rovinando la sua campagna. Alla fine, il film ha portato a casa solo due Oscar, per la migliore canzone originale e la migliore attrice non protagonista.

Parlando su Instagram, Gascón ha replicato alle battute di O’Brien (“Anora usa la parola con la F 479 volte, tre in più del record stabilito dal pubblicista di Karla Sofía Gascón”. “Karla Sofía Gascón è qui stasera, e Karla, se vuoi twittare sugli Oscar… il mio nome è Jimmy Kimmel”.) Gascón ha iniziato ringraziando l’Academy per la sua nomination come migliore attrice e per l’invito al gala. Poi continua a fare riferimento al conduttore e gli rifila la sua stessa battuta, scrivendo “molto divertente, soprattutto il suo favoloso presentatore Jimmy Kimmel, è fantastico, ogni giorno assomiglia di più al grande Conan O’Brien“.

“Grazie ai membri dell’Academy per la nomination come migliore attrice protagonista, per l’invito al gala; mi è piaciuto molto, molto divertente, soprattutto il suo favoloso presentatore Jimmy Kimmel, è fantastico, ogni giorno assomiglia di più al grande Conan O’Brien. Mi è piaciuto molto abbracciare così tanti amici e colleghi in questo ritorno. Congratulazioni a tutti i vincitori, in particolare [Zoe Saldaña], [Camille Dalmais] e [Clement Ducol].

Grazie [Netflix], [Why Not Productions] e [Jacques Audiard]. Grazie Emilia Pérez per avermi insegnato così tante cose.”

Ricordiamo che con 13 nomination e soltanto 2 statuette portate a casa, Emilia Pérez è uno dei più grandi perdenti della storia degli Oscar, primato che ovviamente non intacca il valore artistico del film.