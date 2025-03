Fast XI (Fast X: Parte 2) riceve un nuovo aggiornamento sulle riprese da Vin Diesel, che conferma quando è previsto l’inizio della produzione. Uscito nel 2023, il decimo capitolo della serie Fast & Furious si è concluso con un grande cliffhanger, con Dom di Diesel che affronta Dante di Jason Momoa. La serie è apparentemente destinata a culminare con l’uscita di Fast XI, ma è stato difficile trovare aggiornamenti concreti su questo film, che vedrà il ritorno del regista Louis Leterrier.

In un nuovo post su Instagram, Diesel condivide ora un ampio aggiornamento su tutti i suoi progetti in corso e futuri, rivelando che c’è un piano in atto per girare Fast XI quest’estate a Los Angeles. “Tra una programmazione folle e l’altra per l’anno”, scrive, “continuiamo a lottare per riportare Fast XI, il finale, a Los Angeles quest’estate!” Guarda il post di Diesel e la didascalia completa qui sotto, che include aggiornamenti sul suo film Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, altro xXx, un altro The Last Witch Hunter e un film MCU su Groot:

Un giorno dopo gli Oscar, sono tornato presto al lavoro… aiutando i miei amici della Lionsgate a rispondere alla domanda sul futuro di Kaulder, apparso per la prima volta in The Last Witch Hunter. Mentre rispondevo alla domanda su quando possiamo programmare Xander da xXx. Inoltre, la Disney vuole il suo Pianeta X! Che alcuni dicono sia il film più atteso della Marvel, ahah. Il film in cui Groot torna sul suo pianeta natale.

La Mattel, una delle mie aziende preferite, si sta avvicinando al lancio della risposta maschile al testosterone di Barbie con Rock ‘em Sock ‘em!

Ovviamente, c’è Riddick che deve sempre resistere per i fan più accaniti. Oltre a questo, sto dirigendo il film su quel famigerato detective di New York, che mi sta trascinando a New York.

Mentre gestisco questo folle programma per l’anno, continuiamo la lotta per riportare Fast XI, il finale, a Los Angeles quest’estate!

A proposito, un saluto agli Oscar per aver iniziato tutto il loro spettacolo con una clip di Fast Seven… Potresti immaginare che riportare il film a Los Angeles non sia stato un compito facile, ma lo stiamo facendo perché è la cosa giusta da fare…

Comunque, ciò che mi ha lasciato senza parole oggi è stato che qualcuno mi ha inviato un articolo scritto da Alex Alvarez, wow! Questo scrittore ha colto nel segno… Non mi sarei mai aspettato che le premiazioni vedessero quello che ha visto lui, ma è stato davvero speciale vedere qualcuno scomporre l’arte di interpretare un personaggio per un quarto di secolo. Il modo in cui descrive i diversi film è semplicemente incredibile…

Quindi lasciatemi prendere un momento per ringraziare Alex per aver visto e riconosciuto l’arduo e spesso trascurato compito di far evolvere un personaggio davanti agli occhi del mondo.

Con tutto l’amore, Sempre…

Tutto quello che c’è da sapere su Fast XI

Si dice che Fast XI sia il sequel di Fast X e l’ultimo capitolo del franchise di Fast and Furious guidato da Vin Diesel. Il film era originariamente previsto per il 2025, ma è stato rimandato a causa degli scioperi della SAG-AFTRA. L’inizio delle riprese di Fast XI è previsto per il 2025 e il film è attualmente nelle prime fasi di produzione.

Fast XI sarà diretto da Louis Leterrier, che ha sostituito Justin Lin in Fast X, mentre Zach Dean si occuperà della sceneggiatura. Al momento, la trama dell’undicesimo film del franchise non è ancora stata rivelata. Ma una cosa è certa: Fast XI concluderà oltre due decenni di storia, azione e corse. Il film precedente lasciava ignoto il destino di Dom e di suo figlio, Little B, che cercavano di sfuggire a una diga esplosa. Nel frattempo, Dante (Jason Momoa) è ancora vivo e darà la caccia a Hobbs (Dwayne Johnson). Fast XI arriverà nelle sale nel 2026.