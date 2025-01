Karla Sofía Gascón, nominata come migliore attrice agli Oscar 2025, scrive la storia

Karla Sofía Gascón è diventata la prima attrice apertamente transgender ad essere nominata per un Academy Award per la recitazione. La star spagnola è nota per la sua interpretazione nel ruolo principale del film poliziesco musicale di Jacques Audiard “Emilia Pérez”.

Il film Netflix segue Emilia (Gascón), un temuto signore della droga che cerca l’aiuto di un avvocato, Rita (Zoe Saldaña), per fingere la sua morte e sottoporsi a un intervento chirurgico di affermazione di genere.

Karla Sofía Gascón fa la storia degli Oscar!

Questo non è il primo traguardo storico di Gascón in questa stagione dei premi: è diventata la prima donna transgender a vincere il premio come migliore attrice al Festival di Cannes (un onore che ha condiviso con le sue co-star Saldaña, Selena Gomez e Adriana Paz) ed è stata la prima donna trans nominata per la recitazione cinematografica ai Golden Globes.

Solo tre persone dichiaratamente transgender sono state nominate in una qualsiasi categoria agli Oscar prima d’ora: la compositrice Angela Morley, il musicista Anohni e il documentarista Yance Ford. Elliot Page è stato nominato per il suo lavoro in Juno nel 2007 prima di dichiararsi uomo transgender nel 2020.

Gli Oscar hanno anche premiato attori cisgender per aver interpretato personaggi transgender in precedenti occasioni, tra cui Jared Leto per “Dallas Buyers Club” e Hilary Swank per “Boys Don’t Cry“. Anche Eddie Redmayne ha ottenuto una nomination per “The Danish Girl”.

Prima di recitare in “Emilia Pérez”, Karla Sofía Gascón era meglio conosciuta come star di telenovelas.