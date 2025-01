Oscar 2025: tutte le nomination della 97° edizione

In compagnia di Rachel Sennott e Bowen Yang, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato le nomination alla 97° edizione del suo prestigioso premio annuale: gli Oscar 2025, dopo il ritardo causato dagli incendi di Los Angeles.

Le nomination arrivano all’apice di un’altra stagione di premi cinematografici iniziata già a maggio, quando Emilia Pérez e Anora, film trai favoriti della stagione, hanno esordito e vinto al Festival di Cannes. E infatti il film di Jacques Audiard guida la classifica dei film più nominati con ben 13 nomination, tra cui quello per il miglior film, affiancato in questa corsa appunto da Anora, e poi The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Parte Due, Io sono ancora qui, Nickel Boys, The Substance e Wicked.

Powered by

Bocca asciutta per l’Italia che sperava nella nomination del bellissimo Vermiglio di Maura Delpero nella categoria Miglior film Internazionale, in cui comunque spiccano non solo Emilia Pérez, ma anche Io sono ancora qui, entrambi presenti anche nella categoria di Miglior Film.

Tutte le nomination agli Oscar 2025

Miglior Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Parte Due

Emilia Pérez

Io sono ancora qui

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Migliore attore protagonista

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Migliore attrice protagonista

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofia Gascon – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – Io sono ancora qui

Migliore attore non protagonista

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A real pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Migliore attrice non protagonista

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldana – Emilia Pérez

Migliore Regia

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacque Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

Migliore sceneggiatura adattata (Adapted Screenplay)

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Migliore sceneggiatura (Original Screenplay)

Anora

The Brutalist

A real pain

September 5

The Substance

Miglior Film Internazionale

Io sono ancora qui

The Girl with The Needle

Emilia Pérez

Il Seme del Fico Sacro

Flow

Miglior Film d’Animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace e Gromit – Le piume della vendetta

Il Robot Selvaggio

Miglior Montaggio

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Migliore Fotografia

The Brutalist

Dune: Parte Due

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Miglior Scenografia

The Brutalist

Conclave

Dune: Parte Due

Nosferatu

Wicked

Migliori costumi

A Complete Unknown

Conclave

Il Gladiatore 2

Nosferatu

Wicked

Migliore Colonna Sonora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Il Robot Selvaggio

Miglior Canzone Originale

El Mal, Emilia Pérez

The Journey, The Six Triple Eight

Like A Bird, Sing Sing

Mi Camino, Emilia Pérez

Never Too Late, Elton John: Never Too Late

Miglior Trucco e Parrucco

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Miglior Suono

A Complete Unknown

Dune: Parte Due

Emilia Pérez

Wicked

Il Robot Selvaggio

Migliori Effetti Visivi

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Parte Due

Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Wicked

Miglior Documentario

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Miglior Cortometraggio

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Would Not Remain Silent

Miglior Cortometraggio Animato

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Miglior Corto Documentario

Death By Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

La cerimonia degli Oscar 2025 si svolgerà nella notte tra il 2 e il 3 marzo, la cerimonia sarà condotta da Conan O’Brien.