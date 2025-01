Oscar 2025 nomination: snobbati e sorprese

Senza troppa sorpresa, Emilia Pérez si è aggiudicato il maggior numero di nomination in occasione dell’annuncio delle candidature agli Oscar 2025. 13 nomination per il film di Jacques Audiard, seguito a distanza da The Brutalist e Wicked, entrambi con 10 candidature.

Ma mentre nessuno di questi riconoscimenti sorprende, dato il livello di apprezzamento di questi titoli, sono state altre le nomination che hanno destato sorpresa e altre ancora quelle che definiremmo le nomination mancate, ovvero i nomi che l’Academy ha in qualche modo “snobbato”.

Angelina Jolie manca gli Oscar 2025

La star ha ottenuto alcune delle migliori recensioni della sua carriera al Festival del cinema di Venezia per la sua interpretazione dell’icona dell’opera Maria Callas. Il regista Pablo Larrain ha già garantito nomination agli Oscar a due delle sue star che interpretavano personaggi storici: Natalie Portman per “Jackie” nel 2017 e Kristen Stewart per “Spencer” nel 2022. Ma Jolie non ha ottenuto un cenno di merito, finendo fuori dalla rosa di una categoria quest’anno molto competitiva.

Nicole Kidman in bianco per Babygirl

La star di Babygirl ha vinto il premio come migliore attrice al Festival del cinema di Venezia e in seguito ha vinto lo stesso premio dal National Board of Review. Ma dopo non essere stata nominata gli Screen Actors Guild e ai BAFTA, la performance di Kidman nei panni di una triste CEO della tecnologia che inizia una relazione clandestina con un suo stagista ha perso troppo slancio per il riconoscimento agli Oscar.

Selena Gomez manca come attrice non protagonista

Emilia Pérez non ha avuto problemi ad assicurarsi lo status di favorita per i premi con un numero impressionante di nomination. Ma Gomez, il nome più famoso nell’audace musical di Jacques Audiard, ha finito per mancare nella categoria attrice non protagonista. Di certo l’Academy accoglie con favore le pop star che si lanciano in film di prestigio, come dimostra il cenno di Ariana Grande per “Wicked”.

Jeremy Strong ottiene la sua prima nomination all’Oscar

La star di “Succession” ha ottenuto le migliori recensioni della sua carriera per un’interpretazione cinematografica in “The Apprentice“, la storia delle origini di Donald Trump innescata dal feroce Roy Cohn, interpretato da Strong. Dopo un debutto clamoroso a Cannes, nessun grande distributore statunitense sembrava disposto a toccare il controverso film fino a quando non l’ha preso l’emergente Briarcliff. Il film è uscito in Italia con BIM. Anche con Trump di nuovo in carica e i discorsi della stagione dei premi che si sono mantenuti leggeri sulla politica, l’interpretazione di Strong è riuscita a ottenere abbastanza supporto da metterlo nella corsa per l’attore non protagonista.

Il Gladiatore II non arriva agli Oscar 2025

Il seguito di Ridley Scott, dopo il premio Oscar come miglior film, ha ottenuto solo un cenno per i costumi. Verso l’autunno, il blockbuster della Paramount era visto come un potenziale colosso dei premi, con alcuni che si aspettavano che Scott fosse un concorrente per il premio come miglior regista. Nonostante un successo nei cinema e un forte entusiasmo per Denzel Washington, il sequel non ha trovato il supporto dell’Academy, e un motivo ci sarà, data la qualità del film.

The Substance approda al premio come miglior film

Nonostante Demi Moore abbia pronunciato un discorso eccezionale accettando il premio come migliore attrice ai Golden Globes, sembrava improbabile che il suo film horror potesse trovare un ampio supporto tra l’Academy. Gli elettori dell’Oscar amano riconoscere la carriera di una star storica, ma i colpi di fianchi? Le trasformazioni da goblin? Le idranti di sangue? Beh, a quanto pare piacciono anche a loro, visto che “The Substance” è balzato in cima per una nomination come miglior film che sembrava improbabile anche solo poche settimane fa.

Sebastian Stan balza in cima con The Apprentice

Nonostante la sua controversa interpretazione di Donald Trump, la narrazione della stagione dei premi di Stan ha fatto molto rumore per il film di Ali Abbasi. La ricerca ben documentata di Stan e il suo impegno per il ruolo sono stati sufficienti per attirare l’attenzione dell’Academy.

Denis Villeneuve manca nella categoria miglior regista

Sebbene abbia mancato una nomination come regista per il suo primo film nella serie di fantascienza e azione, Denis Villeneuve è stato ampiamente considerato un candidato sicuro per un cenno dopo che “Dune: Parte Due” ha debuttato quasi un anno fa, rimanendo uno dei film più recensiti (e più commerciali) del 2024 fino alla fine dell’anno. Ahimè, Villeneuve è stato di nuovo assente.

Fernanda Torres è ancora qui nella corsa alla migliore attrice

Nonostante si sia scontrata con nomi favorevoli all’Academy come Nicole Kidman e Kate Winslet, la star di Io sono ancora qui è riuscita a sfondare nella corsa ai premi e ha ottenuto una nomination per la recitazione. Dopo aver sorpreso con una vittoria come migliore attrice ai Golden Globes, lo slancio di Torres è aumentato. Mentre gli elettori dell’Academy si sono messi al passo con il dramma brasiliano, un’ondata di supporto si è scatenata dai fan accaniti sui social media. Ora, Io sono ancora qui è uno dei pochi lungometraggi in lingua straniera ad aver ottenuto una nomination agli Oscar anche come miglior film.

Edward Berger escluso per la regia di Conclave

La seconda regia del regista di “Niente di nuovo sul fronte occidentale” ha ottenuto otto candidature, tra cui quella per il miglior film. Berger era un favorito, ma non è riuscito a entrare nel gruppo dei migliori registi.

Io sono ancora qui sfonda nella corsa al miglior film

Nonostante il forte sostegno a Fernanda Torres e un candidato sicuro per il miglior lungometraggio internazionale, non era previsto che Io sono ancora qui si sarebbe elevato a uno slot per il miglior film.

Pamela Anderson non è riuscita a ottenere una candidatura come migliore attrice per Last Showgirl

Anderson ha fatto scalpore nella corsa ai premi con la sua interpretazione della showgirl Shelly Gardner, che ha mostrato un altro lato dell’attrice. Hollywood ama le storie di ritorno, quindi quando ha ricevuto cenni di assenso ai Gotham Awards e ai Golden Globes, sembrava che ci fosse una possibilità per lei di sconvolgere una categoria competitiva.

Daniel Craig non ottiene la nomination per la recitazione per Queer

Craig ha avuto una forte campagna per la sua vulnerabile interpretazione nell’adattamento di Luca Guadagnino dell’opera di William S. Burroughs. L’interpretazione dell’attore di William Lee è stata celebrata con una vittoria del National Board of Review come miglior attore e una nomination ai Golden Globe, ma non è riuscita a mantenere lo slancio per una nomination all’Oscar.

Il flop Better Man ottiene un cenno di assenso per i migliori effetti visivi

A causa della sua mancanza di potere da star americana, questo film biografico su Robbie Williams è stato un colossale flop al botteghino. Eppure, a quanto pare, abbastanza elettori hanno visto il film per celebrare il musical e farlo arrivare a una nomination per i migliori effetti visivi.

Clarence Maclin escluso da una nomination per la recitazione per Sing Sing

Nonostante il plauso quasi universale, “Sing Sing” ha avuto un lungo ciclo di campagna, data la sua data di uscita a luglio 2024 e i modesti incassi al botteghino. Eppure il film è riuscito a fare bene agli Oscar 2025, ottenendo tre nomination. Clarence Maclin, uno dei preferiti come attore non protagonista per aver interpretato se stesso, è stato snobbato nonostante una forte campagna. Eppure ha ricevuto una nomination per la sceneggiatura non originale del film, che ha co-scritto. Anche Colman Domingo è stato nominato come attore protagonista e “Like a Bird” del film ha ricevuto una nomination per la migliore canzone originale.

Challengers non ottiene la nomination per la migliore colonna sonora

La colonna sonora propulsiva di Trent Reznor e Atticus Ross è stata un successo tra il pubblico e un’aggiunta essenziale alle playlist della palestra ovunque. Eppure, nonostante i numerosi riconoscimenti dell’Academy in passato, tra cui la vittoria per la migliore colonna sonora originale per “Soul” con Jon Batiste e “The Social Network“, così come una nomination per “Mank”, la loro colonna sonora per “Challengers” non è riuscita a ottenere una nomination.

Margaret Qualley non è stata nominata come migliore attrice non protagonista per “The Substance“

La performance fisicamente impegnativa di Qualley è stata forse messa in ombra dalla forte stagione di premi di Demi Moore come suo opposto nel film.

Wicked non è stato nominato per la migliore sceneggiatura non originale

Wicked, il colosso musicale non è riuscito a competere in questa categoria, ma ha ricevuto molto altro amore dall’Academy con dieci nomination.

Joe Walker non è stato nominato per il montaggio di “Dune: Parte Due“

Walker ha guidato tutte le principali previsioni ed è stato nominato agli American Cinema Editors Awards e ai BAFTA Film Awards. Inoltre, ha vinto l’Oscar per il montaggio del primo “Dune”, rendendo questo risultato un piccolo shock.

Rachel Sennott e Bowen Yang hanno reso divertenti gli annunci

La coppia è stata leggera e divertente in occasione degli annunci delle nomination agli Oscar 2025, capace di aggiungere un po’ di personalità e risate agli annunci del mattino presto. Con battute divertenti sull’essere troppo pieni di caffè, sulla pronuncia sbagliata dei nomi dei candidati e un grido a Charli XCX, sono stati capaci di dare movimento e verve a una cerimonia in genere abbastanza piatta. Forse fin troppo stimolanti per chi doveva seguire l’evento per lavoro!