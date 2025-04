Karla Sofía Gascón sarà una psichiatra che incarna “Dio e il diavolo” in The Life Lift

La star di “Emilia Pérez” Karla Sofía Gascón ha annunciato il suo primo progetto dopo le polemiche scoppiate a gennaio per i suoi tweet. La candidata all’Oscar ha rivelato che sarà la protagonista di “The Life Lift“, un thriller psicologico con Vincent Gallo e diretto dall’esordiente italiana Stefania Rossella Grassi.

Secondo la sinossi del film, Gascón interpreterà una psichiatra che “incarna sia Dio che il diavolo“. Gallo è pronto a interpretare un personaggio tormentato di nome Gabriel, che vive in un piccolo appartamento di New York e viene perseguitato dai Post-it lasciati nell’ascensore del palazzo. Questi messaggi “gli ordinano di commettere atroci omicidi di altri tre inquilini che, a loro volta, vogliono uccidere i loro parenti più prossimi“. Ospite al Lovers Film Festival di Torino, Karla Sofía Gascón ha annunciato la scorsa settimana ai giornalisti italiani che sarà co-protagonista di “The Life Lift” con Gallo. Non è stato possibile contattare Gallo per una conferma immediata.

Rossella Grassi è una poliedrica regista che ha diretto diversi cortometraggi, tra cui uno contro il femminicidio intitolato “Preludio”, con Isabella Rossellini e Franco Nero nel cast vocale. La regista ha dichiarato a Variety in un’e-mail che il piano è di girare “The Life Lift”, in fase di sviluppo avanzato e con un budget di circa 3 milioni di dollari, tra la fine di quest’anno e febbraio 2026. Ha co-scritto la sceneggiatura con il suo collaboratore abituale Tommaso Scutari. Rossella Grassi sta producendo il thriller, descritto come “inquietante, livido e ipnotico”, con Carmela Arena attraverso la sua casa di produzione Dizy Production, che in precedenza aveva prodotto un cortometraggio della regista intitolato “La Fune”.

Dopo “Emilia Pérez“, l’anno scorso è stato annunciato che Karla Sofía Gascón avrebbe recitato nella favola transgender in lingua spagnola “Las Mala”, diretta da Armando Bó, vincitore di un Oscar per la co-sceneggiatura del film drammatico del 2014 “Birdman” di Alejandro González Iñárritu.