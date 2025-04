I Fantastici Quattro: Gli Inizi, tutte le rivelazioni dal nuovo trailer!

È uscito il final trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, rivelando alcuni dettagli emozionanti sulla prima rappresentazione della prima famiglia Marvel nel Marvel Cinematic Universe. Alcuni fatti riguardo al film sono già stati rivelati: il film è ambientato su una Terra parallela alla linea temporale classica del MCU (Terra-616), con un tono retrofuturista ambientato negli anni ’60. Ma ecco cosa ha svelato il nuovo trailer:

Primo sguardo a Silver Surfer di Julia Garner

Julia Garner interpreta Shalla-Bal, che nei fumetti è la partner sentimentale del Silver Surfer originale, Norrin Radd.

Sue Storm è incinta

Susan Storm rivela di essere incinta in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il che è uno sviluppo entusiasmante poiché suggerisce l’arrivo del figlio mutante di Sue e Reed, Franklin Richards.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi includerà un salto temporale

Il trailer mostra Sue Storm annunciare la sua gravidanza, prima di mostrarla tra i sei e gli otto mesi, suggerendo un salto temporale.

Svelate le capacità di allungamento di Reed Richards

Finora non rivelate, vengono finalmente mostrati i poteri di allungamento di Mr. Fantastic, che si vede raccogliere detriti da un edificio in caduta.

Svelata la Fantasticar

Il classico mezzo di trasporto dei Fantastici Quattro appare nel trailer.

I Fantastici Quattro sono i principali protettori della Terra

Quando Silver Surfer gli chiede se i Fantastici Quattro siano i protettori della Terra, confermano di esserlo, suggerendo che siano l’unica vera squadra di eroi esistente nel loro universo.

Galactus ha condannato la Terra a morte

Secondo il modus operandi di Galactus, ha puntato gli occhi sulla Terra distruggerla, intenzione annunciata da Silver Surfer.

Galactus cammina sulla Terra

A differenza delle sue precedenti interpretazioni cinematografiche, come la sua famigerata forma di nuvola negli anni 2000, Galactus è completamente formato e si vede effettivamente camminare sulla Terra.

La Cosa è molto più gentile rispetto alle precedenti rappresentazioni

A differenza delle sue precedenti interpretazioni burbere, Ben Grimm è più incline alla dolcezza, viene visto assecondare i bambini ed è uno chef. Questo contrasta notevolmente con le sue precedenti interpretazioni cinematografiche.

Il lavoro di Reed Richards sullo spazio attira l’attenzione di Galactus

Nel trailer si vede Reed Richards incolpare il suo lavoro nello spazio per aver attirato l’attenzione di Galactus.

Il mondo ha un debito con i Fantastici Quattro, ma perché?

I Fantastici Quattro sono raffigurati come eroi celebrati e amati dal pubblico, ma non è ancora chiaro cosa abbiano fatto per guadagnarselo.

Un pianeta, forse la Terra, viene distrutto

Al minuto 1:51 del trailer si vede un grande buco in un pianeta che assomiglia molto alla Terra. È un’intuizione fugace, ma preannuncia un enorme evento planetario.

La colonna sonora richiama la sigla della serie animata classica

La colonna sonora di I Fantastici Quattro: Gli Inizi include una linea corale che rispecchia l’iconica sigla della serie animata degli anni ’90 Fantastic Four: The Animated Series.

HERBIE sembra incapace di parlare

Nel trailer si vede HERBIE comunicare con una serie di schiocchi e fischi, e non, come si pensa comunemente, doppiato da John Malkovich.

Tutto il mondo conosce la storia delle origini dei Fantastici Quattro

Il trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi include un conduttore televisivo che parla dei Fantastici Quattro insieme a filmati di repertorio della loro missione spaziale originale. Ciò suggerisce che la storia delle origini sia già nota al pubblico e che probabilmente sia avvenuta prima del film.

Tutto quello che c’è da sapere su I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà I Fantastici Quattro: Gli Inizi, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero inoltre comparire nel film.