Wonder Woman: Ana Nogueira, sceneggiatrice di Supergirl, firmerà la sceneggiatura

Variety ha confermato che i DC Studios hanno ingaggiato Ana Nogueira, sceneggiatrice di “Supergirl“, per scrivere il reboot di “Wonder Woman“. Nogueira sta anche scrivendo un live-action di “Teen Titans” per lo studio.

Wonder Woman è diventata una priorità assoluta per lo studio. Variety ha riportato il 16 luglio che la DC stava accelerando la realizzazione del progetto, e il co-direttore dei DC Studios, James Gunn, ha dichiarato a Entertainment Weekly a giugno che un film di “Wonder Woman” “è in fase di scrittura proprio ora”. Lo studio sta anche sviluppando “Paradise Island“, una serie TV per HBO ambientata a Themyscira, la casa di Wonder Woman, sebbene Gunn abbia affermato che i progressi su quel progetto “procedono lentamente”.

Nogueira ha iniziato la sua carriera come attrice, recitando in “The Michael J. Fox Show”, “The Vampire Diaries” e, più recentemente, la serie poliziesca “Hightown”. “Supergirl”, diretto da Craig Gillespie (“Crudelia”) e interpretato da Milly Alcock (“House of the Dragon”), sarà la sua prima sceneggiatura prodotta; è un adattamento della graphic novel “Supergirl: Woman of Tomorrow” di Tom King. L’uscita del film è prevista per il 26 giugno 2026.

La Principessa di Themyscira è stata interpretata per la prima volta sul grande schermo da Gal Gadot in “Wonder Woman” del 2017, diretto da Patty Jenkins; il film ha incassato 822 milioni di dollari in tutto il mondo, infrangendo la falsa convinzione dell’industria che il pubblico non fosse interessato ai film di supereroi con protagoniste donne. Gadot e Jenkins hanno collaborato di nuovo per “Wonder Woman 1984“, uscito a Natale del 2020, nel pieno della pandemia di COVID; ha interpretato il personaggio anche in “Justice League” del 2017, in “Zack Snyder’s Justice League” del 2021 e in “The Flash” del 2023.

Tuttavia, quando Gunn e Peter Safran presero le redini dei DC Studios, diedero un vero e proprio reboot all’Universo DC, a partire dalla serie in streaming “Creature Commandos” e dal film di Gunn “Superman”, che ha incassato 406,8 milioni di dollari a livello globale dall’uscita l’11 luglio. Alcock apparve in un breve cameo alla fine del film, quando andò a prendere il suo cane Krypto, che era rimasto con l’Uomo d’Acciaio durante la sua assenza.

TheWrap fu il primo a riportare la notizia che Nogueira stava scrivendo “Wonder Woman”.