Ragione e sentimento: completato il cast del nuovo adattamento da Jane Austen

“Ragione e sentimento” di Focus Features e Working Title ha completato il suo cast con George MacKay, Caitríona Balfe, Fiona Shaw e altri attori che si uniscono a Daisy Edgar-Jones nell’adattamento di Jane Austen.

La nuova rivisitazione del primo romanzo di Austen, che segue le diverse storie d’amore delle sorelle Elinor e Marianne Dashwood dopo che la morte del padre le costringe ad abbandonare la tenuta di famiglia, ha ufficialmente iniziato le riprese nel Regno Unito.

Oltre a Edgar-Jones ed Esme Creed-Miles nei panni delle sorelle Elinor e Marianne Dashwood, Balfe interpreterà la loro madre, la signora Dashwood, MacKay interpreterà Edward Ferrars, l’interesse amoroso di Elinor, e Shaw interpreterà la signora Jennings, con cui le sorelle vivono a Londra. L’attore rivelazione di “Urchin” Frank Dillane interpreta il primo interesse amoroso di Marianne, John Willoughby, Herbert Nordrum il suo successivo corteggiatore, il colonnello Brandon, e Bodhi Rae Breathnach la sorella minore Margaret Dashwood.

“Ragione e sentimento” è stato adattato per il grande schermo diverse volte nel corso degli anni, in particolare con il film del 1995 del regista Ang Lee, con Emma Thompson nei panni di Elinor Dashwood e Kate Winslet in quelli di Marianne. Focus Features ha finanziato due precedenti remake dell’opera di Austen, tra cui la versione del 2005 di “Orgoglio e pregiudizio” con Keira Knightley e Matthew Macfadyen e “Emma” del 2020 con Anya-Taylor Joy.