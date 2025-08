I Fantastici Quattro: Gli Inizi, i concept rivelano la presenza di Giganto!

I Marvel Studios pubblicheranno un libro “Art of” per I Fantastici Quattro: Gli Inizi questo novembre, e diversi rivenditori hanno già aggiornato le pagine di anteprima con illustrazioni inedite del reboot.

Le prime immagini rivelano un Galactus ancora più grande di quello che abbiamo visto scatenarsi a New York durante l’atto finale. Guardando attentamente l’immagine, vedrete un piccolo Mister Fantastic sul pollice del Divoratore di Mondi; se i Marvel Studios avessero seguito questa strada, non ci sarebbe stato modo per la squadra di attaccarlo fisicamente.

Abbiamo anche nuove immagini di Shalla-Bal, alias Silver Surfer, e una versione robotica del mostro gigante dell’Uomo Talpa, Giganto. Sembra che i Marvel Studios abbiano pensato che renderlo un robot piuttosto che un mostro sotterraneo fosse più adatto al film.

Sebbene avessimo visto una versione classica di Giganto nella versione finale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, quella è stata l’ultima volta che abbiamo visto le creature di Harvey Elder, nonostante il film ci abbia portato a Subterranea. Infine, c’è una familiare inquadratura della Prima Famiglia Marvel che entra in azione insieme.

The Fantastic Four: First Steps – The Art Of The Movie avrà un prezzo molto alto (è listato a 150 dollari nella maggior parte dei negozi), ma siamo sicuri che varrà ogni centesimo per i fan dell’ultimo blockbuster dei Marvel Studios. L’attrazione principale del libro sarà senza dubbio vedere quei costumi alternativi e il processo che gli artisti dello studio hanno seguito per trovare quel Galactus fedele ai fumetti.

Leggi qui i nostri approfondimenti su I Fantastici Quattro: Gli Inizi:

Nella nostra recensione abbiamo scritto: “I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma ciò che già si pensava in seguito alla diffusione dei materiali promozionali: è un progetto ben pensato, ben diretto, che sa dosare l’intimità e l’azione, che grazie ai suoi variegati protagonisti si rivolge ad un pubblico ampio, dai più giovani fino ai padri e alle madri.”.