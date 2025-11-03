La Mummia, ecco il titolo del nuovo reboot

La Mummia è pronta a risorgere dalla sua tomba ancora una volta, con il regista Lee Cronin alla regia di un nuovo film di Universal e Blumhouse/Atomic Monster. Il regista di Evil Dead Rise ha recentemente annunciato che le riprese principali sono “completamente terminate” e ora abbiamo la notizia che il film ha ricevuto un nuovo titolo. Secondo lo scooper Daniel Richtman, il reboot è stato rinominato The Resurrected, e ha anche condiviso una sinossi con alcuni dettagli molto interessanti sulla trama.

“Dopo il ritorno misterioso della figlia scomparsa otto anni dopo, un padre scopre che la figlia porta con sé lo spirito di un’antica mummia egizia e, mentre il male si diffonde all’altro figlio, deve eseguire un rituale mortale per salvarli, anche se ciò significa diventare lui stesso il mostro.”

Questo non sembra certo il tipico film della Mummia, e questa sinossi suggerisce che la storia includerà elementi di possessione demoniaca.

The Mummy The Resurrected avrà come protagonisti Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy e May Elghety. Non sono stati divulgati dettagli sui personaggi che interpreteranno.

Dopo il successo del suo avvincente e malizioso revival di Evil Dead Rise (leggi la nostra recensione qui), Cronin è stato annunciato come regista di un progetto horror senza titolo, la cui uscita è prevista per il 17 aprile 2026. Blumhouse ha successivamente rivelato che si tratterà di una nuova versione del classico mostro della Universal. Cronin ha anche scritto la sceneggiatura.

“Questo sarà diverso da qualsiasi film della Mummia che abbiate mai visto prima. Sto scavando in profondità nella terra per far emergere qualcosa di molto antico e molto spaventoso”, ha dichiarato Cronin in una dichiarazione all’inizio della produzione.

Atomic Monster e Blumhouse cofinanziano il film, con James Wan, Jason Blum e John Keville come produttori. Michael Clear, Judson Scott e Macdara Kelleher sono i produttori esecutivi. Alayna Glasthal è la responsabile esecutiva del progetto per Atomic Monster.

Ci sono state segnalazioni secondo cui un altro film ambientato nell’universo de La Mummia di Stephen Sommers sarebbe in fase di sviluppo, ma non è stato annunciato nulla di ufficiale.

Quando gli è stato chiesto se fosse interessato a riprendere il suo ruolo più famoso in un’intervista del 2023, la star Brendan Fraser è sembrata più che intenzionata a tornare per combattere le forze dell’oscurità.

“Non sono contrario, non conosco un attore che non voglia un lavoro. Non credo di essere mai stato così famoso e senza stipendio allo stesso tempo nella mia vita professionale, quindi fatemi firmare!”