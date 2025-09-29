La voce di Hind Rajab premio del pubblico al San Sebastian

Risuona nelle sale italiane La voce di Hind Rajab (qui la nostra recensione), e la sua storia tragica, potentissima e urgente raggiunge il pubblico cinematografico in un weekend d’esordio che ha regalato forti emozioni, caldi applausi e lunghe standing ovation.

Il film di Kaouther Ben Hania è arrivato al cinema in Italia – primo paese europeo a distribuire il titolo in sala – a soli pochi giorni di distanza dal Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’82esima Mostra del Cinema di Venezia: nel primo fine settimana oltre 65mila spettatori hanno subito approfittato dell’opportunità di vedere La voce di Hind Rajab, che è stato già definito dalla stampa nazionale e internazionale come “un capolavoro”, “potente, urgente, vitale”, “il film dell’anno”, “commovente da togliere il fiato” e si è dimostrato capace di emozionare e conquistare anche il pubblico.

Nelle sale di molte città italiane, le proiezioni sono state accompagnate dagli interpreti Saja Kilani, Clara Khouri e Motaz Malhees che hanno presentato il film commentandolo con il pubblico e che continueranno a supportarlo anche nelle prossime tappe del tour, per dare vita a un lungo percorso del film al cinema grazie anche alla collaborazione e all’attivazione di numerose associazioni e ong che hanno adottato il film, organizzando eventi speciali con dibattiti e ospiti.

Contemporaneamente, al Festival di San Sebastian La voce di Hind Rajab si è aggiudicata il Premio del Pubblico con una votazione senza precedenti, con un punteggio medio di 9.52 su 10, a testimonianza ancora una volta della qualità dell’opera e dell’impatto del film sulle coscienze.

Con il supporto produttivo e il sostegno di grandi volti del cinema internazionale come Brad Pitt, Joaquin Phoenix e Rooney Mara e di stimati maestri del cinema come Alfonso Cuarón e Jonathan Glazer – che nel suo La Zona d’interesse ha esplorato i temi della banalità del male e della spersonalizzazione delle vittime che ricorrono in La Voce di Hind Rajab – la regista Ben Hania racconta la sconvolgente storia vera di Hind Rajab, bambina palestinese di sei anni rimasta intrappolata sotto il fuoco incrociato di una sparatoria a Gaza a Gennaio 2024, e dei tentativi disperati della Mezzaluna Rossa di trarla in salvo. La vicenda è narrata in un film di finzione in cui la realtà irrompe prepotentemente in scena: se quelle tragiche ore negli uffici della Mezzaluna Rossa sono infatti ricostruite con attori professionisti, la voce che sentiamo chiedere aiuto al di là del telefono e che ci accompagna per tutta la durata della pellicola è la registrazione originale della voce di Hind. Intrecciando documentario e finzione, LA VOCE DI HIND RAJAB restituisce tutta la forza della sua voce e denuncia l’impotenza di fronte alla guerra.

«Al centro di questo film c’è qualcosa di molto semplice e molto difficile da tollerare», ha dichiarato la regista. «Non posso accettare un mondo in cui un bambino chiede aiuto e nessuno accorre. Quel dolore, quel fallimento, appartiene a tutti noi. Questa storia non riguarda solo Gaza. Parla di un dolore universale. E credo che la finzione (soprattutto quando attinge a eventi verificati, dolorosi, reali) sia lo strumento più potente del cinema. Più potente del rumore delle ultime notizie o dell’oblio dello scorrimento dei social media. Il cinema può conservare una memoria. Il cinema può resistere all’amnesia. Possa la voce di Hind Rajab essere ascoltata”.

LA VOCE DI HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania è nei cinema italiani distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con All At Once e Biografilm.