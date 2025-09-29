Paul Bettany afferma che Vision Quest “riguarda il trauma intergenerazionale… padri e figli”

Paul Bettany riprenderà il ruolo del Sintezoide protagonista nella prossima serie Disney+ Vision Quest della Marvel Television, e l’attore ha parlato della serie durante un’apparizione al Los Angeles Comic Con, rivelando forse un po’ più di quanto si aspettasse.

“Riguarda il trauma intergenerazionale… padri e figli, la negazione del dolore, la negazione della propria verità e il venire a patti con chi e cosa si è”, ha anticipato Bettany. Sebbene questo si riferisca quasi certamente al ritorno di Ultron (James Spader), che tecnicamente è il “padre” di Visione, il trauma intergenerazionale sembrerebbe suggerire che anche il figlio di Visione sarà coinvolto. Questo sembrerebbe confermare la teoria dei fan secondo cui il “Tucker” di Ruaridh Mollica alla fine si rivelerà il tramite per Tommy Maximoff, alias Speed.

Se fosse vero, molto probabilmente vedremo Speed ​​e Wiccan (Joe Locke) riunirsi e unirsi alla squadra dei Giovani Vendicatori dell’MCU nel prossimo progetto Champions (se alla fine andrà in porto).

La serie Vision

Il progetto Vision è stato descritto come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e che continua con Agatha All Along“.

Oltre a Paul Bettany nel ruolo di Visione, James Spader di Avengers: Age of Ultron riprenderà il ruolo di Ultron (“non è chiaro se Ultron tornerà come robot o in forma umana“). Non c’è stato alcun accenno al potenziale coinvolgimento di Elizabeth Olsen, ma la serie sarà ambientata dopo gli eventi di WandaVision, “mentre il fantasma di Visione presumibilmente esplora il suo nuovo scopo nella vita”. T’Nia Miller è stata confermata per il ruolo di Jocasta. Orla Brady apparirà nei panni di F.R.I.D.A.Y. in forma umana, mentre Emily Hampshire sarà E.D.I.T.H. Todd Stashwick sarà Paladino. James D’Arcy tornerà invece nei panni di Edwin Jarvis in qualche modo.

Il finale di WandaVision ha rivelato che la Visione con cui avevamo trascorso del tempo nel corso della stagione era in realtà una delle creature di Wanda, ma la vera “Visione Bianca” è stata ricostruita dalla S.W.O.R.D. e programmata per rintracciare e uccidere Scarlet Witch. Questa versione del personaggio si è allontanata verso luoghi sconosciuti verso la fine dell’episodio, dopo essersi dichiarata la “vera Visione”.

Per quanto riguarda Wanda, l’ultima volta che abbiamo visto la potente strega era mentre devastava gli Illuminati e si faceva crollare una montagna addosso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Anche l’attore di Picard, Todd Stashwick, è nel cast, nei panni di “un assassino sulle tracce di un androide e della tecnologia in suo possesso”. Vision debutterà su Disney+ nel 2026.