Le Montagne della follia: Guillermo Del Toro conferma il film è stato definitivamente cancellato dopo 15 anni

Dopo un decennio di speculazioni, sembra che uno dei progetti cinematografici più attesi di Guillermo del Toro sia finalmente e ufficialmente morto. Il regista premio Oscar ha appena pubblicato il suo adattamento cinematografico di Frankenstein, un altro progetto che aveva in mente da molto tempo. Tuttavia, sembra che il suo film Le Montagne della follia non vedrà mai la luce.

Del Toro ha annunciato ufficialmente il suo film At the Mountains of Madness nel 2010, riferendo di aver lavorato alla sceneggiatura per anni prima di allora. Il romanzo horror fantascientifico di H.P. Lovecraft racconta una spedizione in Antartide e la scoperta di una civiltà antecedente alla razza umana, con lo scopo di mettere in guardia gli altri dal tentare la stessa missione.

Tuttavia, Le Montagne della follia di Del Toro è stato apparentemente rifiutato o è fallito più volte, principalmente a causa dell’insistenza del regista nel voler ottenere una classificazione R, tra gli altri fattori. Sembra che abbia iniziato a considerare di abbassare il livello a PG-13 dopo essersi trasferito alla Legendary Pictures e aver realizzato Pacific Rim nel 2013, che ha riscosso un enorme successo.

Ma anche dopo questo, Le Montagne della folli non è mai decollato. Sebbene del Toro ne abbia parlato di nuovo, suggerendo che potrebbe riprenderlo dopo il suo Pinocchio (2022), ha appena fornito l’aggiornamento più definitivo finora, affermando che non crede che il progetto verrà realizzato. Del Toro ha dichiarato a Inverse riguardo all’approvazione di At the Mountains of Madness:

Non credo, ma lo spero. Dipende, è un film importante. È un film complicato da girare. È vietato ai minori. Quindi non credo che ci sia la fila per farlo.

Questa notizia sarà una delusione per molti fan di del Toro che ancora nutrivano la speranza che il regista di Il labirinto del fauno potesse finalmente realizzare il suo progetto a lungo accantonato. Sarebbe stato persino appropriato che affrontasse At the Mountains of Madness dopo Frankenstein, un altro classico della letteratura su cui del Toro ha riflettuto per anni.

Frankenstein potrebbe essere il culmine della carriera di del Toro, dato che Mary Shelley ha chiaramente influenzato altri film sui mostri nel corso della sua carriera. Il film è persino vietato ai minori, il che suggerisce che il regista sarebbe in grado di assicurarsi le risorse necessarie per produrre un altro horror vietato ai minori a sua discrezione. Tuttavia, la trama più nebulosa e meno famosa potrebbe essere ancora troppo rischiosa per gli studi cinematografici.

Le cose potrebbero ancora cambiare per At the Mountains of Madness, ma è rimasto in fase di sviluppo per così tanto tempo che molti hanno semplicemente voltato pagina. Ci vorrebbe l’impegno totale di Guillermo del Toro per realizzarlo ora, e il regista ha molti altri progetti in cantiere che potrebbero costringere At the Mountains of Madness a rimanere un sogno irrealizzato.