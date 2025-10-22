Come il finale della seconda stagione di Gen V prepara il terreno per la quinta stagione di The Boys, spiegato da Eric Kripke

Il produttore esecutivo di The Boys, Eric Kripke, ha spiegato come il finale della seconda stagione di Gen V getti le basi per la quinta stagione della serie sui supereroi. La seconda stagione di Gen V si è conclusa con Marie e i suoi amici che incontrano nuovamente Starlight, la quale chiede loro se vogliono unirsi alla sua resistenza contro Homelander e Vought. Questo include A-Train e forse anche altri supereroi.

Parlando con The Hollywood Reporter, Kripke, che è anche produttore esecutivo di Gen V, ha spiegato come la seconda stagione dello spin-off prepari il terreno per la quinta stagione di The Boys. Ha rivelato che Marie e i suoi amici della Godolkin University saranno coinvolti nello svolgimento della stagione finale di The Boys. Tuttavia, ha detto che non sarà necessario guardare lo spin-off:

Svolgono un ruolo importante. Parte del divertimento nel concludere la seconda stagione in questo modo è che possiamo davvero preparare il terreno per la quinta stagione, dove ora c’è questa resistenza attiva e in crescita guidata da Starlight, di cui A-Train è una parte importante. Stanno davvero cercando di riportare la lotta contro Homelander e questo tipo di governo fascista. Allo stesso modo, continuiamo a lavorare sodo per cercare di mantenere l’equilibrio: The Boys riguarda The Boys e Gen V riguarda Gen V. I personaggi forniscono un aiuto fondamentale, ma si tratta comunque di The Boys, e si può guardare senza aver visto Gen V e viceversa. Ma guardare entrambi è comunque un’esperienza molto più divertente.

Per quanto riguarda il futuro della seconda serie, Kripke ha ribadito i piani per la Gen V stagione 3. Ha spiegato come nella stagione finale di The Boys verrà lasciata aperta la porta per il ritorno di Marie e dei suoi amici, con il rinnovo della serie che dipenderà dal numero di spettatori su Prime Video:

Nella quinta stagione di The Boys non facciamo capire che questa è la fine di Gen V. Lasciamo il finale aperto perché in realtà abbiamo ancora altre storie da raccontare su Gen V e ci piacerebbe raccontarle. Dipende dagli ascolti e da quante persone finiranno per sintonizzarsi. Dobbiamo fare in modo che Amazon ci rinnovi per un’altra stagione.

Il produttore esecutivo ha anche anticipato quante persone Homelander dovrà affrontare nella stagione finale della serie, spiegando quanto sarà difficile il loro compito nonostante il numero di persone che hanno dalla loro parte:

Ci sono un sacco di persone in fila che vogliono dargli uno schiaffo. (Ride) Ovviamente, Butcher è in prima fila. Ma ci sono anche Stan Edgar, Marie, Annie, Huey. Stanno cercando di organizzare una vera e propria offensiva, ma sono anche in inferiorità numerica e di mezzi. Ti trovi in un Paese intero che ha bevuto il Kool-Aid di Homelander. Sono in inferiorità numerica rispetto alle centinaia di supereroi presenti in ogni città del Paese, a cui è stata data autorità sulla polizia. Quindi si tratta davvero di una vera resistenza clandestina contro un governo fascista, che sicuramente non ha paragoni né paralleli con nulla di ciò che sta accadendo in qualsiasi altra parte del mondo.

Sulla base delle dichiarazioni di Kirpke, sembra che il cast di Gen V avrà un ruolo fondamentale negli episodi finali di The Boys, anche se non avrà ruoli di primo piano. Ciò è in linea con il modo in cui le due serie hanno interagito tra loro, come ad esempio il virus Supe dello spin-off che è stato un elemento centrale della stagione 4 di The Boys.

Tuttavia, ciò significa che The Boys – stagione 5 dovrà aggiornare il pubblico su ciò che Sam e Cate hanno passato dall’ultima volta che sono apparsi nella serie principale. Anche se alla fine della stagione 2 di Gen V sono stati riformati, l’ultima volta che sono apparsi nella serie principale hanno rapito Frenchie e Kimiko, una questione che deve essere risolta.

I commenti di Kripke sollevano anche la questione di quanto la storia di Gen V sarà intrinseca alla stagione 5 di The Boys. Dato il coinvolgimento di Sage con Godolkin prima della sua morte, ciò potrebbe causare una frattura tra lei e Homelander, a seconda di quanto profondamente le due serie saranno collegate. Questo, tuttavia, potrebbe rivelarsi troppo confuso per il pubblico che non ha visto entrambe le serie.

Nonostante ciò, sembra che la quinta stagione di The Boys sarà un finale trionfale per la serie principale, lasciando però aperta la porta a ulteriori storie con i protagonisti di Gen V. Anche se la terza stagione non è stata ancora confermata, è confortante sapere che il finale sospeso della seconda stagione avrà una risoluzione, indipendentemente dal destino dello spin-off.

The Boys stagione 5 arriverà su Prime Video nel 2026.