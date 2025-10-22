HomeCinemaApprofondimenti

L’ultimo dei Templari: è basato su una storia vera?

Di Redazione

-

Christopher Lee e Stephen Campbell Moore in L'ultimo dei Templari (2011)
Foto di Egon Endrenyi - © 2010 Season of the Witch Distributions, LLC All Rights Reserved.

L’ultimo dei Templari (Season of the Witch, 2011), diretto da Dominic Sena e interpretato da Nicolas Cage, è ambientato in un’Europa medievale devastata dalla peste e attraversata dal fanatismo religioso. Il film, però, non racconta una vicenda realmente accaduta, ma utilizza la Storia come cornice simbolica per un racconto di fantasia. La missione dei cavalieri Teutonici Behmen e Felson, incaricati di scortare una giovane accusata di stregoneria, non deriva da un evento documentato, bensì da un intreccio originale che combina suggestioni storiche, leggenda popolare e immaginario gotico.

Le discrepanze tra storia e finzione

Pur richiamando periodi e luoghi reali, il film introduce una serie di anacronismi e licenze narrative che lo allontanano dal terreno storico. Le Crociate, ad esempio, si erano concluse secoli prima del contesto in cui la trama sembra collocarsi, e la grande ondata di processi per stregoneria sarebbe esplosa solo nel XV e XVI secolo, non durante la peste nera. Anche la figura dei Templari è usata liberamente: l’ordine era già stato sciolto dal papato nel 1312, ma nel film viene evocato come simbolo della fede armata, incarnazione di un ideale religioso ormai in crisi. Tutto ciò conferma che L’ultimo dei Templari non intende ricostruire fedelmente un’epoca, ma evocare un Medioevo mitico e allegorico, dove la superstizione diventa il motore della narrazione.

Perché inserisce elementi reali?

Nicolas Cage e Ron Perlman in L'ultimo dei Templari (2011)
Foto di Egon Endrenyi – © 2010 Season of the Witch Distributions, LLC All Rights Reserved.

L’inclusione di riferimenti storici – come la peste, le crociate o la Chiesa corrotta – serve a dare al film un tono di realismo morale, più che documentario. Dominic Sena costruisce un mondo dove la fede cieca e la paura dell’ignoto convivono, e i cavalieri protagonisti si muovono in bilico tra redenzione e colpa. L’ambientazione storica diventa così una metafora del conflitto interiore dei personaggi, costretti a confrontarsi con un male che non è solo demoniaco, ma profondamente umano. In questo senso, la realtà storica viene reinterpretata come scenografia del peccato e della paura, una proiezione delle ansie collettive dell’epoca – e, per estensione, delle nostre.

Come abbiamo analizzato nella spiegazione del finale de L’ultimo dei Templari, il cuore del film non risiede nei fatti storici, ma nel significato simbolico della lotta tra fede e male. La battaglia contro il demone, lungi dall’essere una semplice sequenza d’azione, diventa la rappresentazione della crisi spirituale di un mondo che ha perso il contatto con i propri valori originari. In questa chiave, il film usa il contesto storico non come testimonianza del passato, ma come campo di battaglia interiore, dove i protagonisti cercano una redenzione personale in mezzo alla distruzione.

Nicolas Cage e Claire Foy in L'ultimo dei Templari (2011)
Foto di Egon Endrenyi – © 2010 Season of the Witch Distributions, LLC All Rights Reserved.

La conclusione: finzione, ma con un’anima storica

In definitiva, L’ultimo dei Templari non è basato su una storia vera, ma attinge con libertà e consapevolezza a fatti e miti medievali per costruire una parabola morale sulla fede, la colpa e la paura. Il Medioevo del film è un luogo mentale, non geografico: un crocevia tra storia e leggenda, dove la peste diventa metafora della corruzione spirituale e la stregoneria un modo per rappresentare il bisogno umano di dare un volto al male. La verità storica cede dunque il passo alla verità emotiva – quella di un racconto che, pur non autentico, sa evocare con forza i dilemmi eterni dell’uomo davanti alla propria ombra.

ALTRE STORIE

