The Life of David Gale: il film è ispirato ad una storia vera?

Diretto da Alan Parker, The Life of David Gale (2003) è un thriller drammatico in cui il personaggio omonimo (Kevin Spacey) è il capo del dipartimento di filosofia dell’Università di Austin e un importante attivista nel movimento contro la pena di morte. Il suo mondo crolla quando viene falsamente accusato di aver violentato una sua ex studentessa. Perde il lavoro all’università e sua moglie lo lascia, portando con sé il figlio. Con l’aiuto dell’ex collega e compagna attivista Constance Harraway (Laura Linney), Gale riesce a riportare un po’ di controllo nella sua vita per il bene di suo figlio.

Tuttavia, viene poi arrestato con l’accusa di aver violentato e ucciso proprio Constance e viene successivamente condannato a morte. Poco prima dell’esecuzione, l’avvocato di Gale accetta che lui conceda un’intervista a Bitsey Bloom (Kate Winslet) di News Magazine in cambio di 500.000 dollari. Bitsey ha la possibilità di parlargli per due ore al giorno per tre giorni, cercando di capire cosa sia successo davvero. Se a visione conclusa questo film sulla pena di morte e l’attivismo che la circonda vi ha fatto chiedere se sia basato su eventi reali, ecco cosa dovete sapere.

The Life of David Gale è basato su una storia vera?

No, The Life of David Gale non è basato su una storia vera. Tuttavia, il progetto sviluppato dalla prima sceneggiatura cinematografica di Charles Randolph prende in prestito alcuni elementi dalla vita reale per raccontare una storia convincente. Al centro del film c’è il tema altamente controverso della pena di morte. Negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha brevemente annullato la pena capitale in seguito al caso Furman contro Georgia nel 1972. A tutti i detenuti nel braccio della morte all’epoca fu commutata la pena in ergastolo.

Tuttavia, la pena capitale fu reintrodotta dai singoli Stati. Nel 1976, la precedente decisione di sospendere temporaneamente la pena capitale fu revocata nel caso Gregg contro Georgia. Secondo quanto riportato, alla fine di giugno 2021 erano state giustiziate oltre 1.500 persone nel Paese. In Texas, dove è ambientato il film, tale numero sarebbe superiore a 500. Gli ideali sostenuti da Gale e Constance affondano le loro radici nel concetto di non violenza. Bisogna ammettere che il film rende in qualche modo un disservizio ai personaggi e alle loro convinzioni, mostrando ciò che alla fine scelgono nel loro disperato tentativo di abolire la pena di morte.

Nel mondo reale, molte organizzazioni religiose e laiche sono emerse come feroci sostenitrici del movimento contro la pena di morte. La Texas Coalition to Abolish the Death Penalty, un’organizzazione senza scopo di lucro, è in prima linea in questa lotta sin dalla sua fondazione nel 1998. Nel 2016, la multinazionale farmaceutica Pfizer ha deciso di non consentire l’uso dei suoi prodotti nella pena capitale e anche altre importanti case farmaceutiche hanno preso la stessa decisione. Secondo quanto riferito, ciò ha costretto gli Stati ad acquistare i farmaci necessari per somministrare le iniezioni letali da fonti dubbie.

Il film drammatico del 1995 di Tim Robbins Dead Man Walking – Condannato a morte è una versione più toccante dello stesso argomento. A differenza di The Life of David Gale, quel film è ispirato a fatti realmente accaduti. È basato sull’omonimo libro di saggistica di suor Helen Prejean. Susan Sarandon ha vinto un Oscar per la sua interpretazione di Prejean. Altri film con tematiche simili sono “Clemency” (2019), “Monster Ball” (2001) e “Last Light” (1993). Evidentemente, dunque, The Life of David Gale non è basato su una storia vera. Ma è perfettamente comprensibile perché si possa pensare il contrario.

