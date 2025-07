Lilo & Stitch della Disney finalmente arriva in versione digitale dopo aver superato il miliardo di dollari al botteghino

Lilo & Stitch ha finalmente rivelato la data di uscita in digitale. Secondo remake live-action Disney in uscita quest’anno, Lilo & Stitch era stato originariamente distribuito durante il weekend del Memorial Day. Il film è stato diretto da Dean Fleischer Camp e ha visto il ritorno di Chris Sanders nel ruolo di Stitch, mentre Maia Kealoha ha dato voce a Lilo.

Lilo & Stitch ha ricevuto ottime recensioni e ha immediatamente conquistato un vasto pubblico. Il film ha ottenuto un 71% di Tomatometer dalla critica e un 92% di Popcornmeter dal pubblico.

Secondo la Disney, è stata rivelata la data di uscita digitale di Lilo & Stitch. Il film sarà disponibile per l’acquisto in formato digitale a partire da domani, 22 luglio. Seguirà l’uscita in 4K UHD, Blu-ray e DVD il mese prossimo, il 26 agosto. Le versioni digitali e fisiche avranno anche dei contenuti extra disponibili per l’acquisto. Questi includeranno bloopers, scene eliminate e clip dietro le quinte.

Cosa significa questo per Lilo & Stitch

Il film ha avuto abbastanza esclusività nelle sale

Questa data di uscita in digitale significa che Lilo & Stitch avrà avuto un lungo periodo di esclusività nelle sale. Il film è uscito il 23 maggio di quest’anno, con quasi due mesi interi nelle sale prima di arrivare in digitale. Si tratta di un cambiamento enorme rispetto al piano originale, che avrebbe previsto l’uscita del film prima in streaming.

In questo periodo, Lilo & Stitch è riuscito non solo a conquistare la critica, ma anche a diventare un enorme successo al botteghino. Proprio la scorsa settimana, il film ha ufficialmente superato il miliardo di dollari di incassi a livello globale. Al momento della stesura di questo articolo, il film ha incassato 1,007 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Così, la Disney ha permesso a Lilo & Stitch di superare questo importante traguardo prima di distribuirlo in home video. Di conseguenza, Lilo & Stitch è diventato uno dei film live-action Disney di maggior successo mai realizzati.