Lindsay Lohan e i problemi di stereotipizzazione nelle rom-com: “Devo rompere questo circolo vizioso”

Lindsay Lohan ha parlato apertamente della sua frustrazione per essere stata stereotipata in ruoli da commedia romantica e film per adolescenti. Durante la promozione dell’attesissimo Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, sequel dell’originale Quel pazzo venerdì del 2003, Lohan ha riflettuto su come l’industria dell’intrattenimento continui a vederla attraverso la lente dei suoi precedenti successi come Genitori in trappola e Mean Girls.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo è la sua prima interpretazione di una madre, che si allinea alla sua esperienza di vita reale come genitore, segnando un nuovo capitolo più maturo. Sta anche ricostruendo la sua carriera, recitando in commedie romantiche originali Netflix come Falling for Christmas, Irish Wish e Our Little Secret. Pur essendo grata per il successo del genere, la Lindsay Lohan ha chiarito di essere desiderosa di cambiare.

Secondo The Hollywood Reporter, in un recente profilo per il Times U.K., Lindsay Lohan ha riflettuto su come la sua carriera sia stata plasmata, e a volte limitata, dalle commedie romantiche e dai successi adolescenziali che hanno definito la sua fama nei primi anni 2000. Sebbene abbia recitato in progetti più drammatici, come A Prairie Home Companion del 2006, ha ammesso che l’industria cinematografica continua ad associarla a un’immagine specifica.

Ero così entusiasta di lavorare ad A Prairie Home Companion, eppure ancora oggi devo lottare per cose del genere, il che è frustrante. Perché, beh, mi conoscete così, ma sapete anche che posso farlo. Quindi lasciatemelo fare! Datemi la possibilità. Devo interrompere questo circolo vizioso e aprire le porte a qualcos’altro, senza lasciare scelta al pubblico. E a tempo debito, se Martin Scorsese si facesse avanti, non direi di no.

Una svolta drammatica per Lindsay Lohan?

I suoi commenti mostrano quanto possa essere difficile per gli attori superare i loro primi ruoli sullo schermo, soprattutto quando sono amati da milioni di persone. La sua onestà riguardo al fatto di essere stata stereotipata rivela la sfida continua di evolversi all’interno di un’industria che spesso si aggrappa a marchi familiari.

I suoi prossimi ruoli potrebbero essere cruciali nel ridefinire la direzione della sua carriera. Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo potrebbe essere in linea con le aspettative del pubblico nei suoi confronti, ma è anche un’importante opportunità per lei di dimostrare quanto sia maturato il suo senso dell’umorismo. Nel frattempo, il suo prossimo progetto Hulu, Count My Lies, di cui sarà protagonista e produttrice esecutiva, potrebbe dimostrare ai vertici del settore che è in grado di interpretare ruoli più complessi.