Odissea: i video rubati dal set mostrano le riprese di un evento chiave nel poema epico

Un nuovo filmato dal set rivela una scena chiave di L’Odissea di Christopher Nolan, un anno prima della sua uscita. Ispirato al leggendario poema epico di Omero, il film vede Matt Damon nei panni del Re di Itaca, al fianco di Tom Holland (Telemaco) e Charlize Theron (Circe). Si uniscono a un gruppo di attori con ruoli non specificati, tra cui Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o e Robert Pattinson.

Il film racconterà il lungo viaggio di ritorno di Odisseo all’indomani della leggendaria guerra di Troia. Dopo aver fatto infuriare Poseidone e altre divinità greche, Odisseo è costretto a vagare per gli oceani in una missione decennale per tornare a Itaca. L’uscita è prevista per il 17 luglio 2026 e, a quanto pare, ha un budget enorme di 250 milioni di dollari.

Poiché Christopher Nolan è noto per il suo ricorso a effetti speciali e riprese sul set, L’Odissea è attualmente in fase di riprese in tutto il mondo. Un utente di TikTok, Luca Pizzoleo, ha catturato una scena importante, che mostra la nave di Ulisse. La scena mostra luci lampeggianti, fiamme e l’equipaggio di Ulisse che lotta disperatamente contro l’incendio mentre il fumo si alza dalla nave.

Che senso ha questa scena ne L’Odissea?

Ci sono due scene diverse che potrebbero essere rappresentate in questo filmato. La prima si svolge all’inizio della seconda metà dell’epopea di Omero, sebbene si svolga più avanti nella linea temporale. Quando Odisseo finalmente fugge dall’isola di Calipso per iniziare il suo viaggio di ritorno, si trova ad affrontare un ultimo grave ostacolo da parte di Poseidone quando una tempesta colpisce la sua nave.

Sebbene questa sia una scena interessante, è l’opzione meno probabile. Dopotutto, quella scena vede Odisseo solo e senza alleati o amici. Nel filmato rubato, tuttavia, Odisseo è circondato da un intero equipaggio, il che indica che è più probabile che ciò avvenga prima che raggiunga l’isola di Calipso.

L’Odissea è stata girata in tutto il Mediterraneo, in località che vanno dal Marocco all’Italia alla Grecia

La spiegazione più probabile è che la scena in questione faccia riferimento a un avvenimento accaduto all’inizio del viaggio di Odisseo. Dopo che l’equipaggio di Odisseo ha scelto di mangiare il bestiame sacro di Elio, Zeus si scaglia contro il re di Itaca, distruggendo la nave e uccidendo i pochi altri sopravvissuti dell’equipaggio di Odisseo. È una scena devastante e probabilmente si svolge di notte.

Dati i continui lampi di luce, la nave in fiamme e la folla di marinai a bordo, sembra che questa scena rappresenti quasi certamente l’attacco di Zeus. Anche l’enorme quantità di fumo è un segno indicativo, dato che un fulmine divino avrebbe potuto facilmente incendiare la nave stessa.

In uscita il 17 luglio 2026 L’Odissea di Christopher Nolan vede protagonisti Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth e Corey Hawkins.