Lo spot di Ben Affleck per il Super Bowl 2025 di Dunkin’ sostituisce Jennifer Lopez con due volti familiari

L’affinità di Ben Affleck per la catena Dunkin’ di Boston è ben documentata da anni, quindi non è stata una sorpresa quando Affleck ha iniziato a recitare nelle pubblicità di Dunkin’ nel 2023, servendo caffè a ignari clienti al drive-through durante uno spot del Super Bowl LVII. La cosa sorprendente è che ha convinto la sua allora moglie Jennifer Lopez a fare da testimonial anche per il gigante del caffè e delle ciambelle, con la pop star nata nel Bronx che fa un cameo mentre si avvicina alla finestra per rimproverare Ben mentre ordina una ciambella glassata.

La coppia ha portato le cose al livello successivo durante il Super Bowl del 2024, quando Affleck e Lopez, insieme alle altre superstar Matt Damon e Tom Brady, hanno fatto girare la testa per la pubblicità ridicolmente esagerata di Dunkin’ (anche se era ben lontana dalla peggiore pubblicità del Super Bowl di tutti i tempi) che vedeva Affleck, Damon e Brady, in tute da ginnastica arancioni e rosa shocking di Dunkin’, interrompere la sessione di registrazione di J. Lo per mostrare le discutibili abilità hip-hop di Ben come leader dei DunKings.

Powered by

Bene, ora è un altro anno e c’è un altro Super Bowl, il che significa che Ben è tornato per promuovere ancora una volta Dunkin’. Ma l’ultimo spot di Dunkin’ con Affleck per il Super Bowl 2025 lo vede tornare con un po’ di sangue nuovo al suo fianco: Casey Affleck e Jeremy Strong. Non è una sorpresa, considerando che il suo matrimonio con Lopez nel 2022 si è sciolto dopo soli due anni.

Casey Affleck e Jeremy Strong sono i protagonisti del nuovo spot di Dunkin

Sembra naturale che il fratello minore di Ben Affleck, Casey Affleck, abbia preso il posto di Matt Damon, e il legame con la città natale rende l’attore di Succession e concittadino di Boston Jeremy Strong un’interessante aggiunta alla squadra di Dunkin.

Nella pubblicità che è uscita prima del Super Bowl del 2025 (intitolata “The Bean Method”), Strong, noto per il suo intenso stile di recitazione, è immerso in un barile di caffè macinato dove cerca di diventare un tutt’uno con il suo nuovo personaggio. Nel frattempo, Ben e Casey litigano sul metodo di recitazione di Strong e si chiedono se avrebbero dovuto sborsare i soldi extra per lavorare di nuovo con il loro amico di lunga data Matt Damon.

Anche se non ha lo stesso impatto in termini di stravaganza e sfarzo che lo spot del 2024 aveva con la semplice presenza di J.Lo, Damon e la leggenda della NFL Tom Brady, “The Bean Method” è comunque un’altra aggiunta degna di una risata al perfetto abbinamento di Affleck con il marchio Dunkin’.