L’ombra dello scorpione: Josh Boone commenta il nuovo adattamento di Doug Liman.

Mentre i romanzi di Stephen King sono stati spesso trasposti sul grande schermo, il suo iconico capolavoro The Stand (in Italia noto come L’ombra dello scorpione) sta per ottenere il suo terzo adattamento, e uno dei creatori precedenti sta ora valutando la prossima versione. Il romanzo di King del 1978 è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui una pandemia mortale ha spazzato via il 99% della popolazione, lasciando i sopravvissuti a cavarsela da soli, mentre il misterioso Randall Flagg accumula un potente seguito a Las Vegas.

Dopo oltre un decennio di tentativi e rinvii, L’ombra dello scorpione è finalmente arrivato sul grande schermo con un adattamento in miniserie nel 1994, scritto dallo stesso King, che ha vinto due Emmy e ha ricevuto sei nomination in totale. I tentativi di realizzare un film negli anni 2010 si sono nuovamente trasformati in una miniserie, questa volta sviluppata da Josh Boone e Benjamin Cavell, quest’ultimo in qualità di showrunner. Cinque anni dopo le reazioni contrastanti, è stato rivelato che la Paramount starebbe collaborando con Doug Liman di Road House per realizzare una versione cinematografica.

In una recente intervista con Joe Deckelmeier per ScreenRant per discutere del suo adattamento di Colleen Hoover, Regretting You, Josh Boone è stato interrogato sulle sue opinioni riguardo alla nuova versione in lavorazione. Il regista ha esordito sottolineando che “è riuscito a realizzare solo il primo e l’ultimo episodio” dell’adattamento in miniserie del 2020, il quale è stato “qualcosa che ho supplicato” King di scrivere dopo una precedente storia in cui l’autore aveva “un’idea per una coda” per dare una conclusione extra al romanzo che coinvolgeva Frannie bloccata in un pozzo.

“Ho pensato: “Ma che cavolo significa?”. Così gli ho scritto dicendogli: “Ho sentito che ne hai parlato. Perché non lo scrivi per noi?”. Ricordo ancora il giorno in cui ho ricevuto la bozza finale e ho pensato: “Sono il primo a leggere quello che ha scritto!”. Sono stato un suo fan per tutta la vita e ha avuto un grande impatto su di me quando ero bambino. Gli ho mandato alcuni libri e lui mi ha scritto una lettera quando ero più giovane, e l’ho inserito in Stuck in Love, dove fa un cameo interpretando se stesso.

Boone ha poi spiegato che uno dei motivi per cui amava i libri di King quando era più giovane non era solo perché era “la voce che volevo sentire di più quando aprivo un libro”, ma anche perché i romanzi dell’autore “hanno così tanti personaggi bambini”, cosa che riteneva rara quando era un ragazzino che cresceva negli anni ’90.

“I bambini leggono i libri di Stephen King, quindi lui è stato la persona che ha avuto la maggiore influenza sulla mia crescita e sulla mia vita da adulto. Era semplicemente la persona più gentile e migliore che si potesse incontrare. Si dice: “Non incontrare i tuoi eroi”, ma non si riferivano a Stephen King”.

Il creatore ha anche riflettuto su come il suo adattamento di L’ombra dello scorpione fosse nato originariamente come un lungometraggio, proprio come la miniserie che l’ha preceduto, in cui “molti membri del cast del film mi hanno seguito”, tra cui Nat Wolff e Greg Kinnear, descrivendo la lista come “amici che avrei voluto inserire in qualcosa ma non avevo potuto”. Quella lista comprendeva anche talenti dietro la telecamera, tra cui i montatori della serie e il compositore Nate Walcott.

“Ho lavorato molto alla colonna sonora, ad esempio inserendo i Black Sabbath nel primo episodio e facendo fischiare ad Alex Skarsgard l’introduzione di “The Stranger” di Billy Joel. Questi sono i miei tocchi personali, ma ho potuto inserirne così pochi che ho sempre desiderato realizzare un film di tre ore, come JFK o qualcosa del genere, con quel cast numeroso e variegato, quel cast numeroso e variegato.

Boone riteneva che fosse “impossibile” trasformare in un film il libro di oltre 800 pagine, e lui e Cavell volevano “fare qualcosa di diverso” con la struttura del materiale originale rispetto alla miniserie del 1994. Il loro approccio, come ha spiegato, era quello di “mescolare la cronologia in modo da renderla più sorprendente” per i fan del libro, anche se la raccontavano in modo diretto.

Tornando a parlare del nuovo adattamento cinematografico, Boone ha espresso la sua “impazienza” di vederlo, elogiando in particolare Liman con un “Adoro Doug Liman” e definendo il regista sia ‘fantastico’ che “un pazzo”. Pur ammettendo di essere curioso di “vedere cosa ne farà qualcuno” del romanzo di King, è particolarmente intrigato di vedere “come sarà come lungometraggio”.

Cosa aspettarsi dal nuovo adattamento di L’ombra dello scorpione

In linea con quanto detto da Boone, il punto di maggiore curiosità riguardo al nuovo adattamento è come funzionerà come lungometraggio. In entrambi i precedenti adattamenti, il problema principale che ne ha ritardato lo sviluppo è sempre derivato dalla vastità del romanzo di King, poiché tutti, da George A. Romero ai veterani di Harry Potter David Yates e Steve Kloves, hanno cercato di trovare il modo migliore per ridurlo a una durata ragionevole per il cinema.

Sebbene sia ancora nelle prime fasi di sviluppo, L’ombra dello scorpione di Liman potrebbe trarre il massimo vantaggio dai precedenti piani di Boone per il romanzo, che prevedevano di trasformarlo in quattro lungometraggi prima che diventasse una miniserie di nove episodi. Una cosa che i fan di King si aspettano costantemente dagli adattamenti delle sue opere è una traduzione fedele delle storie e dei personaggi, che un solo film rischierebbe di tradire.

Inoltre, ci sono alcuni esempi significativi di adattamenti cinematografici suddivisi in più parti che hanno riscosso un grande successo. La prima parte di Wicked è stata un successo sia di critica che di pubblico, mentre gli ultimi due film di Twilight hanno superato il giudizio negativo della critica diventando dei successi al botteghino. I film Dune di Denis Villeneuve sono probabilmente il paragone più calzante per come Liman e la Paramount potrebbero adattare L’ombra dello scorpione, dato che i primi due hanno diviso a metà il romanzo di Frank Herbert e hanno incassato cifre importanti al botteghino.

Indipendentemente dall’approccio che Liman adotterà alla fine, il fattore decisivo per determinare se potrà essere realizzato in un formato lungometraggio è ottenere l’approvazione di King. Ci sono certamente adattamenti che hanno suscitato critiche anche dopo l’approvazione di King, ma essendo spesso considerato il suo capolavoro, questo e La Torre Nera sono i due adattamenti che, senza l’approvazione dell’autore, avranno difficoltà ad avere successo.