Avatar: Fuoco e Cenere, Miley Cyrus ha inciso una nuova canzone per il film

Di Chiara Guida

Avatar: Fuoco e cenere

L’artista pop vincitrice di un GRAMMY Award® Miley Cyrus ha inciso una nuova canzone per Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film del fenomenale franchise di successo Avatar del regista premio Oscar® James Cameron, in arrivo nelle sale italiane il 17 dicembre. “Dream as One” interpretata da Miley Cyrus, con musica e testi di Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen, apparirà nei titoli di coda e sarà inclusa nella colonna sonora originale del film.

La colonna sonora originale di Avatar: Fuoco e Cenere, con musiche composte da Simon Franglen, vincitore del GRAMMY® “Record of the Year” nel 1997 per My Heart Will Go On da Titanic, uscirà il 12 dicembre. Il singolo “Dream as One” di Columbia Records / Sony Music uscirà il 14 novembre.

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully. Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr. e Kate Winslet.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
