Lazarus, la spiegazione del finale della serie di Harlan Coben

La nuova serie Prime Video di Harlan Coben, Lazarus, approfondisce le menti di psicologi, criminali e semplici spettatori. È la serie perfetta per chi ama i drammi polizieschi, ma non le serie basate su crimini reali, con un pizzico di soprannaturale per rendere il tutto più interessante. Sam Claflin interpreta Laz, uno psicologo forense che ha recentemente perso suo padre, lo psichiatra Dr. L, suicidatosi. La tragedia riporta alla luce l’omicidio della sorella gemella di Laz, Sutton, avvenuto 25 anni fa, e la morte di alcuni pazienti del dottor L.

Incapace di affrontare la morte del padre, Laz parla con i fantasmi dei pazienti di suo padre per mettere insieme i pezzi del puzzle. Alla fine della serie, Lazarus rivela che probabilmente il soprannaturale non ha mai avuto nulla a che fare con queste conversazioni. Laz aveva ascoltato le registrazioni delle sedute di suo padre mentre sprofondava sempre più in uno stato di malessere mentale. È possibile che queste persone fossero davvero dei fantasmi? Nelle storie di Harlan Coben, tutto ha una minima possibilità di accadere. Parte del fascino sta nel fatto che alcune cose non vengono mai veramente risolte, permettendo al pubblico di usare la propria immaginazione su ciò che accade dopo, quando lo schermo diventa nero e la telecamera smette di girare.

Il dottor L è morto con le mani sporche di sangue

Tutto culmina nel finale della serie Lazarus, dove Laz scopre la verità sulla morte di suo padre e sulle persone coinvolte nelle circostanze che l’hanno determinata. Laz affronta un suo ex paziente, lo stupratore e assassino seriale Arlo Jones, che scopre aver parlato con il dottor L poco prima della sua morte. Arlo rivela la sua ipotesi secondo cui sarebbe stato incastrato per l’omicidio di Imogen Carswood dall’ispettore capo Alison Brown. Laz indaga ulteriormente e scopre che Alison è collegata a tutte le morti sospette dei fantasmi con cui ha parlato nell’ufficio di suo padre: Imogen Carswood, Cassandra Rhodes e Harry Nash.

Laz conclude che Alison ha usato lo studio del dottor L per uccidere pazienti problematici che riteneva non appartenessero alla società. Ma le cose vanno male quando lui e il suo migliore amico Seth la affrontano. Con un’aria colpevole come sempre, lei attacca i due uomini e scappa, ma viene uccisa quando viene investita da un autobus durante l’inseguimento. Prima di morire, ha dato a Laz una registrazione di lei e del dottor L, pochi minuti prima della sua morte. All’insaputa della maggior parte delle persone, compreso Laz, il dottor L registrava tutte le conversazioni nel suo studio, sia quelle programmate che quelle improvvisate. La sua ultima conversazione da vivo era una di queste. Il dottor L e Alison avevano lavorato insieme per anni per mettere in prigione criminali, come stupratori, assassini e pedofili, incastrandoli per omicidi facili da risolvere che non avevano commesso. Gli omicidi erano stati commessi in realtà dallo stesso Dr. L, che aveva ucciso i pazienti sopra citati perché pensava che avrebbero fatto qualcosa di orribile agli altri o a se stessi.

Alison credeva sinceramente che il Dr. L le stesse fornendo informazioni corrette. Quando scoprì la verità, gli disse di togliersi la vita, in modo che il suo segreto morisse con lui. Il dottor L morì suicidandosi, come era sempre stato riportato, ma con un altro aiuto. Laz rimprovera suo padre per i suoi peccati, respingendo la scusa che il dottor L lo facesse per liberare le sue vittime dal loro dolore e il resto del mondo dal potenziale pericolo che causavano. L’ironia è che il dottor L fece a se stesso ciò che aveva fatto agli altri, come se fosse la punizione che si era creato.

Laz scopre la verità dietro la morte di sua sorella

Tornando indietro al penultimo episodio, Laz ha diviso il suo tempo durante la serie tra la risoluzione della morte di suo padre, delle morti dei pazienti di suo padre e dell’omicidio di sua sorella gemella, Sutton. Venticinque anni fa, Sutton è stata trovata morta nella sua camera da letto dopo un ballo scolastico a cui hanno partecipato tutti e tre i bambini, ma Sutton è tornata a casa da sola. Al momento della sua morte, un uomo di nome Olsen era considerato il principale sospettato, ma fu rilasciato per mancanza di prove concrete, anche se fu emarginato dalla comunità e Laz continuò a incolparlo per la morte di Sutton. Ma dopo una discussione tra i due in un episodio precedente, Laz ascoltò Olsen e abbandonò i suoi sospetti su di lui.

La clemenza di Laz si rivelò una mossa sbagliata da parte sua. Un nuovo sviluppo nel caso colloca Olsen nella camera da letto di Sutton la notte in cui è stata uccisa. Olsen aveva precedentemente detto a Laz che Sutton gli aveva dato un suo giocattolo che lui aveva conservato per tutti questi anni, ma Laz trova le prove che il giocattolo era nella sua stanza il giorno del ballo. Proprio mentre Laz si reca alla polizia, che è tutt’altro che collaborativa con lui a causa della sua ossessione per la morte del padre, Aidan scompare. Laz e la polizia cercano Aidan e scoprono poco dopo che è stato visto con Olsen.

Laz trova Olsen e Aidan insieme vicino a un lago, dove affronta il primo una volta per tutte. Olsen ammette di aver ucciso Sutton, ma ha un ricordo distorto di ciò che è realmente accaduto quella notte. Dopo aver perseguitato Sutton ed essere entrato illegalmente nella sua camera da letto per anni, Olsen ha fatto la stessa cosa la notte del ballo.

Tuttavia, lei è tornata a casa prima del previsto e ha sorpreso Olsen. Mentre lui sostiene che lei gli abbia fatto delle avance che lui ha ricambiato, la realtà mostra che lui ha tentato di aggredirla sessualmente e lei ha reagito. Quando ha sentito Laz tornare a casa, ha ucciso Sutton per impedirle di rivelare i suoi crimini. Olsen era quello che metteva le lucine intorno alla tomba di Sutton ai giorni nostri, credendo di “prendersi cura di lei” quando Laz era lontano dalla famiglia. Olsen viene messo in prigione per sempre, concludendo solo una parte del mistero.

Emerge un altro assassino nella famiglia Lazarus

Olsen ha confessato l’omicidio di cui era stato a lungo ritenuto responsabile, ed è stato dimostrato che il dottor L si è tolto la vita, ma questo non spiega ancora le circostanze che circondano la morte improvvisa di Margot, la fedele dipendente del dottor L. Laz aveva precedentemente ipotizzato che se Olsen aveva ucciso Sutton, doveva aver ucciso anche Margot, perché si trovava nel parco la notte in cui il suo corpo è stato trovato. Ma a quanto pare, c’è stato un altro assassino che è sfuggito alle indagini e ha agito nell’ombra mentre Laz puntava il dito contro tutti gli altri. Il nuovo assassino è in realtà più vicino a Laz di quanto pensasse e potrebbe aver dimostrato che le ultime parole del dottor L a Laz non erano poi così false.

Parlando con il medico legale, Seth scopre che l’arma del delitto dietro la morte di Margot non era altro che una lama a forma di falce importata illegalmente dal Brasile. Lo stesso tipo di arma è stato usato da una banda londinese nel 2016 per uccidere i propri rivali, e una partita di queste armi è stata sequestrata sei mesi prima dell’inizio della serie. Ma la persona che impugna l’arma nell’ultima scena della serie non è né un membro di una banda né aveva accesso a quella stessa spedizione. Era Aidan. Il ragazzo gentile con cui Laz stringe amicizia nel corso della serie è lo stesso che ha massacrato Margot e aggredito Laura. Il colpo di scena è alla pari con quello di Sharp Objects, che termina in modo molto simile. La madre di Aidan e la sorella di Laz gli avevano confidato in precedenza che Aidan aveva visto il dottor L per alcune sedute, sostenendo che aveva alcuni gravi problemi sconosciuti legati al fatto di sentirsi un outsider tra i suoi coetanei. Aidan ha probabilmente scelto Margot e Laura come sue vittime perché ha rivelato loro i suoi sentimenti oscuri, ma non voleva che lo dicessero alle autorità.

La serie si interrompe con un cliffhanger prima che Aidan possa spiegarsi, terminando con l’immagine sinistra di lui in piedi sulla soglia con l’arma insanguinata, che rivolge freddamente delle scuse vuote a Laz. L’immagine del padre che guarda il figlio assassino richiama una conversazione illuminante tra Laz e il fantasma del dottor L: “Il tempo non è lineare”, dice il dottor L al figlio. “È ciclico. I figli diventano come i loro padri, Joel. È nel loro sangue”. All’epoca, Laz non riusciva a credere alla filosofia pessimistica di suo padre sulla violenza ereditaria. Ma ora non può fare a meno di chiedersi se sia vera. Si trova di fronte alla prova delle ultime parole di suo padre, e il pubblico è lasciato a chiedersi cosa ne sarà di Laz e del rapporto che sperava di costruire con suo figlio.