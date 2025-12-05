HomeCinema News2025

Love Me Love Me: svelato il cast completo del nuovo film Original di Prime Video

Di Chiara Guida

Love Me Love Me - cast - Credits ©Simone Tadiello. Da sinistra in alto_Michelangelo Vizzini, Madior Fall_Luca Melucci_Pepe Barroso Silva_Vanessa Donghi_Mia Jenkins_Andrea Guo

Prime Video ha svelato oggi il cast completo del nuovo film Original italiano girato in inglese Love Me Love Me, tratto dal primo romanzo fenomeno della serie di quattro libri “Love Me Love Me” di Stefania S. (oltre 23 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad e ora pubblicato da Sperling & Kupfer). Andrea Guo, Michelangelo Vizzini, Madior Fall e Vanessa Donghi reciteranno nel romance young adult insieme ai protagonisti Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci.

Love Me Love Me è diretto da Roger Kumble, scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, co-prodotto da Lotus Production – una società Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2026.

La trama di Love Me Love Me

June si trasferisce in Italia per un nuovo inizio dopo la morte del fratello. Nella sua nuova scuola d’élite, è attratta da James, un ragazzo carismatico e tormentato coinvolto in incontri clandestini di MMA, ma inizia a frequentare il suo migliore amico, Will, il perfetto studente modello. Tuttavia, le apparenze ingannano e June scopre presto che nessuno nella sua scuola è come sembra, ognuno nasconde un segreto. Mentre le tensioni aumentano e le verità nascoste vengono alla luce, June deve decidere a chi appartiene veramente il suo cuore.

