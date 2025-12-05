The Abandons, guida al cast e ai personaggi: chi recita nella serie western di Netflix

La nuova serie western di Netflix, The Abandons, vede protagonisti alcuni attori famosi e altri meno noti al grande pubblico. Netflix continua ad aggiungere nuovi contenuti al suo catalogo ogni settimana e, nel genere western, ha ora accolto The Abandons, creata da Kurt Sutter (Sons of Anarchy).

Ambientata nel 1850, nel Vecchio West, The Abandons segue Fiona Nolan e i suoi figli adottivi. Fiona si ritrova presto a scontrarsi con alcuni aristocratici europei che rivendicano il possesso della sua casa appena acquistata in Oregon. Questi aristocratici sono la famiglia Van Ness, guidata dall’implacabile Constance. Il punto di forza di The Abandons è il suo cast, con alcuni talenti iconici che guidano la serie.

Lena Headey nel ruolo di Fiona Nolan

Data di nascita: 3 ottobre 1973

Attiva dal: 1992

Attrice: Lena Headey è nata a Hamilton, nelle Bermuda. Headey ha debuttato come attrice nel 1992 nel film britannico Waterland, e ha raggiunto il successo nel 2005 quando ha interpretato Angelika nel film fantasy-avventuroso I fratelli Grimm, al fianco di Matt Damon e Heath Ledger.

Headey ha guadagnato ulteriore popolarità interpretando Gorgo, regina di Sparta, in 300 e nel suo sequel, Sarah Connor in Terminator: The Sarah Connor Chronicles e Cersei Lannister in Game of Thrones.

Gillian Anderson nel ruolo di Constance Van Ness

Data di nascita: 9 agosto 1968

Attiva dal: 1983

Attrice: Gillian Anderson è nata a Chicago, Illinois, e ha debuttato come attrice nel 1983 nella pièce teatrale Arsenico e vecchi merletti. Anderson ha raggiunto il successo nel 1993 quando ha interpretato il ruolo dell’agente speciale dell’FBI Dana Scully nella serie televisiva di fantascienza X-Files. Altri ruoli televisivi degni di nota nella carriera della Anderson sono quelli di Stella in The Fall, Berdelia in Hannibal e Jean in Sex Education.

Personaggio: Constance Van Ness è la matriarca della famiglia Van Ness e ha ereditato una fortuna mineraria dal marito. Il suo obiettivo è consolidare il potere del clan Van Ness e non permetterà a Fiona né a nessun altro di intralciarla.

Lucas Till nel ruolo di Garrett Van Ness

Data di nascita: 10 agosto 1990

Attivo dal: 2003

Attore: Lucas Till è nato a Fort Hood, in Texas. Till ha debuttato come attore nel 2003 in un cortometraggio e successivamente nel film The Adventures of Ociee Nash. Till è diventato famoso interpretando Alex Summers, alias Havok, in X-Men First Class e nei suoi sequel. Il ruolo più importante di Till fino ad oggi è quello di MacGyver nell’omonima serie televisiva.

Personaggio: Garret Van Ness è il figlio minore di Constance ed erede dell’azienda di famiglia.

Aisling Franciosi nel ruolo di Trisha Van Ness

Data di nascita: 6 giugno 1993

Attiva dal: 2012

Attrice: Aisling Franciosi è nata a Dublino, in Irlanda, e ha debuttato come attrice nella serie TV Trivia del 2012. Franciosi ha interpretato Katie Benedetto in The Fall, Kate Crawford in Legends e Lyanna Stark in Il Trono di Spade. Sul grande schermo, Franciosi è apparsa in The Nightingale, L’ultimo viaggio della Demeter e Speak No Evil.

Personaggio: Trisha Van Ness è la figlia di Constance che, insieme a Garret, la allontana così tanto da farla sentire attratta da nientemeno che Elias Teller.

Nick Robinson nel ruolo di Elias Teller

Data di nascita: 22 marzo 1995

Attivo dal: 2007

Attore: Nick Robinson è nato a Seattle, Washington, e ha debuttato come attore teatrale nella pièce To Kill a Mockingbird. Il primo ruolo importante di Robinson è stato quello di Zach in Jurassic World, seguito da Ben in The 5th Wave e Olly in Everything, Everything. Il ruolo più importante di Robinson fino ad oggi è quello di Simon in Love, Simon, seguito da Sean nella miniserie Netflix Maid.

Personaggio: Elias, insieme a sua sorella Dahlia, è stato adottato da Fiona. Tuttavia, non è del tutto d’accordo con il modo autoritario di Fiona e con quanto lei sia disposta a spingersi oltre per proteggere la sua famiglia. Elias ha una relazione sentimentale con la figlia di Constance, Trisha, il che non fa che aumentare i problemi tra le due famiglie.

Diana Silvers nel ruolo di Dahlia Teller

Data di nascita: 3 novembre 1997

Attiva dal: 2018

Attrice: Diana Silvers è nata a Los Angeles, in California, e ha debuttato come attrice nella serie antologica horror del 2018 Into the Dark. La grande occasione per Silvers è arrivata nel 2019, quando ha interpretato Maggie nel film horror Ma, seguito da Hope in Booksmart. In TV, il ruolo più importante di Silvers fino ad oggi è quello di Erin in Space Force.

Personaggio: Dahlia è la sorella di Elias ed è stata adottata anche da Fiona. Dahlia non ha paura di opporsi ai Van Ness e canalizza la sua rabbia contro di loro.

Lamar Johnson nel ruolo di Albert Mason

Data di nascita: sconosciuta

Attivo dal: 2006

Attore: Lamar Johnson è nato a Toronto, in Canada. Dopo essere apparso in serie TV come Degrassi: The Next Generation, Rookie Blue, The Next Step, Saving Hope e Your Honor, Johnson è diventato famoso quando è stato scelto per interpretare Henry Burrell in The Last of Us. Sul grande schermo, ha interpretato Seven Carter in The Hate U Give e Match in Dark Phoenix.

Personaggio: Albert è uno dei figli adottivi di Fiona. Leader naturale, è la colonna portante della famiglia e non ha paura di affrontare i Van Ness.

Natalia del Riego nel ruolo di Lilla Belle

Data di nascita: 6 gennaio 2001

Attiva dal: 2016

Attrice: Natalia del Riego è nata a Dallas, in Texas, e ha debuttato come attrice nella serie antologica American Crime. Il ruolo più importante di Del Riego fino ad oggi è quello di Rosa Reyes in NCIS: Los Angeles.

Personaggio: Lilla Belle è una delle figlie adottive di Fiona e difenderà ferocemente la sua famiglia senza esitazione.

Il cast e i personaggi secondari di The Abandoned

Ryan Hurst nel ruolo di Miles Alderton: uno dei coloni più anziani di Hollow. I ruoli più importanti di Hurst sono il paracadutista Michaelson in Salvate il soldato Ryan, Gerry Bertier in Remember the Titans, Opie in Sons of Anarchy, Hector Bonner in Bosch e Beta nel mondo di The Walking Dead. Hurst fa parte del cast di The Odyssey di Christopher Nolan.

Toby Hemingway nel ruolo di Willem Van Ness: il figlio maggiore di Constance, che è presuntuoso, volubile e impulsivo. Hemingway ha recitato in Black Swan, In Time, Battlecreek, The Finder e The Crossing.

Michiel Huisman nel ruolo di Roache: un fuorilegge assunto da Constance per trovare Willem e svolgere alcuni lavori sporchi per lei. I progetti più importanti di Huisman sono The Age of Adaline, Rebel Moon e il suo sequel, Nashville, Orphan Black, Game of Thrones (dove ha interpretato Daario Naharis) e The Haunting of Hill House, dove ha interpretato Steven Crain.

Michael Greyeyes nel ruolo di Jack Cree: il braccio destro di Constance. I progetti più importanti di Greyeyes sono Firestarter (2022), True Women, Klondike, Fear the Walking Dead e V Wars.