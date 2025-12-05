My Secret Santa: mia mamma è Babbo Natale, spiegazione del finale: perché Taylor si traveste?

L’ultimo film natalizio di Netflix, My Secret Santa: mia mamma è Babbo Natale, racconta la storia di Taylor Page, interpretata da Alexandra Breckenridge. Madre single di una ragazza adolescente, Zoey, sta facendo tutto il possibile per arrivare a fine mese, anche se questo significa travestirsi da Babbo Natale al Sun Peaks Resort.

Tuttavia, il suo travestimento crolla durante la festa di Natale del Sun Peaks Resort, organizzata dal proprietario e interesse amoroso, il padre di Matthew, interpretato da Ryan Eggold. Mentre è travestita da Babbo Natale, con l’aiuto del fratello e del suo fidanzato, riceve la notizia che Zoey è rimasta ferita in un incidente con lo snowboard.

Corre accanto a sua figlia, dimenticandosi del costume da Babbo Natale. Lì è costretta a rivelarsi. Matthew, col cuore spezzato, mantiene le distanze, incerto su come comportarsi mentre si trova a dover gestire la responsabilità di aver assunto “Hugh Mann”, l’alter ego da Babbo Natale di Taylor.

Tuttavia, Taylor si rende conto del suo errore e cerca di assumersene la responsabilità. Durante l’evento della vigilia di Natale, mentre Matthew sta parlando, lei sale sul palco e si scusa per tutto. Decidono di andare avanti e fare pace, condividendo un bacio che sorprende tutti e persino esibendosi insieme.

La mattina successiva, tutti sono a casa di Taylor, dove si scopre che ora è la direttrice degli eventi familiari al Sun Peaks. Il film si conclude con un bacio tra Matthew e lei.

My Secret Santa: mia mamma è Babbo Natale: Perché Taylor finge di essere Babbo Natale?

Pochi giorni prima di Natale, Taylor perde il lavoro alla fabbrica di biscotti. Sulla via di casa, la sua padrona di casa le ricorda l’affitto dovuto, proprio mentre scopre che Zoey è stata accettata alla Sun Peak Snowboard Academy. A peggiorare la situazione, la retta è troppo alta.

Parlando delle sue difficoltà con il fratello e il suo partner, si rendono conto che i dipendenti del Sun Peaks Resort hanno uno sconto del 50%. Così parte alla ricerca di un lavoro.

Purtroppo scopre che non ci sono posti disponibili se non quello di Babbo Natale, che pagherebbe 2000 dollari a settimana. Con l’aiuto del fratello e del suo partner, si trasforma in Babbo Natale, usando parrucca, protesi e voce modificata.

Nonostante inizialmente voglia cambiare idea dopo aver scoperto che Matthew è il direttore generale e erede del Sun Peaks Resort, decide di accettare, rendendosi conto che è l’unico modo per mandare Zoey alla sua scuola di snowboard dei sogni.

Perché Taylor ha smesso di cantare?

Dopo aver perso il lavoro alla fabbrica di biscotti, Taylor decide di vendere dei vecchi vinili. Lì incontra Matthew, che la riconosce come la cantante principale della sua band, Screaming Kittens.

Non conosciamo la sua storia fino a più tardi, quando accetta di uscire per una cioccolata calda con Matthew. Lì rivela di aver dovuto lasciare l’università quando è rimasta incinta di Zoey, e da allora si arrangia per sbarcare il lunario.

Rivela anche che la musica era il suo sogno, ma quando è diventata madre ha dovuto rinunciarvi e assumersi le responsabilità. Da allora ha messo da parte la sua carriera musicale e ha iniziato a lavorare per garantire a Zoey una vita felice. Ma con Matthew al suo fianco, finalmente può vivere di nuovo il suo sogno, esibendosi durante l’evento della vigilia di Natale al resort.

Con un finale dolce e semplice, il film è una visione piacevole per il periodo natalizio. Cosa pensi del film? Faccelo sapere nei commenti.

My Secret Santa: mia mamma è Babbo Natale è disponibile in streaming su Netflix.