Spider-Noir, i primi poster ufficiali sono bellissimi!

In occasione del Comicon Experience, Prime Video ha diffuso i primi poster ufficiali di Spider-Noir, serie d’animazione che vedrà la partecipazione di Nicolas Cage a prestare la voce al detective protagonista.

Spider-Noir è una serie live-action basata sul fumetto Marvel “Spider-Man Noir”, racconta la storia di Ben Reilly (Cage), un investigatore privato invecchiato e sfortunato nella New York degli anni ’30, costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città.

1 di 2

Ecco alcuni dettagli su Spider-Noir:

• Spider-Noir sarà disponibile sia in bianco e nero che a colori.

• Il cast include l’attore premio Oscar® Nicolas Cage, il vincitore dell’Emmy Award® Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e l’attore candidato all’Oscar® e vincitore dell’Emmy Award® Brendan Gleeson. Come guest star figurano Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson e Kai Caster.

• Spider-Noir è prodotta da Sony Pictures Television in esclusiva per MGM+ e Prime Video.

• Il regista premio Emmy® Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) ha diretto i primi due episodi, di cui è anche executive producer. Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Marvel’s The Punisher, Shantaram) sono co-showrunner ed executive producer. Uziel e Lightfoot hanno sviluppato la serie insieme al team premio Oscar® di Spider-Man: Un nuovo universo: Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Lord e Miller sono executive producer per la loro casa di produzione “Lord Miller”, insieme ad Aditya Sood e Dan Shear. Amy Pascal è, inoltre, executive producer della serie per Pascal Pictures.

• In arrivo nel 2026, l’attesissima serie debutterà negli Stati Uniti su MGM+, per poi essere disponibile a livello globale su Prime Video il giorno successivo, in oltre 240 paesi e territori nel mondo.