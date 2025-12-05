HomeSerie TvNews

Spider-Noir, i primi poster ufficiali sono bellissimi!

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
S1_First Look (PC - Aaron Epstein - Prime Video)

In occasione del Comicon Experience, Prime Video ha diffuso i primi poster ufficiali di Spider-Noir, serie d’animazione che vedrà la partecipazione di Nicolas Cage a prestare la voce al detective protagonista.

Spider-Noir è una serie live-action basata sul fumetto Marvel “Spider-Man Noir”, racconta la storia di Ben Reilly (Cage), un investigatore privato invecchiato e sfortunato nella New York degli anni ’30, costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città.

Ecco alcuni dettagli su Spider-Noir:

Spider-Noir sarà disponibile sia in bianco e nero che a colori.

• Il cast include l’attore premio Oscar® Nicolas Cage, il vincitore dell’Emmy Award® Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e l’attore candidato all’Oscar® e vincitore dell’Emmy Award® Brendan Gleeson. Come guest star figurano Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson e Kai Caster.

Spider-Noir è prodotta da Sony Pictures Television in esclusiva per MGM+ e Prime Video.

• Il regista premio Emmy® Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) ha diretto i primi due episodi, di cui è anche executive producer. Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Marvel’s The Punisher, Shantaram) sono co-showrunner ed executive producer. Uziel e Lightfoot hanno sviluppato la serie insieme al team premio Oscar® di Spider-Man: Un nuovo universo: Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Lord e Miller sono executive producer per la loro casa di produzione “Lord Miller”, insieme ad Aditya Sood e Dan Shear. Amy Pascal è, inoltre, executive producer della serie per Pascal Pictures.

• In arrivo nel 2026, l’attesissima serie debutterà negli Stati Uniti su MGM+, per poi essere disponibile a livello globale su Prime Video il giorno successivo, in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Articolo precedente
Il rapimento di Arabella: la spiegazione del finale: cosa rivela davvero l’ultima scena
Articolo successivo
Michelle Pfeiffer: 10 cose che non sai sull’attrice
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved