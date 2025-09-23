Maleficent 3: Joachim Rønning aggiorna sul film con Angelina Jolie

Joachim Rønning ha parlato della possibilità di tornare a dirigere Maleficent 3, attualmente in fase di sviluppo. Angelina Jolie interpreta l’iconica cattiva della Bella Addormentata nella serie Disney, che racconta la storia della Bella Addormentata dal punto di vista di Malefica. Il sequel Maleficent – Signora del male è stato diretto da Rønning, ampliando ulteriormente la storia della classica fiaba.

Quel film ha incassato 491 milioni di dollari al botteghino mondiale e ha ottenuto un punteggio del 95% sul Popcornmeter dal pubblico di Rotten Tomatoes. Nel 2021 è stato annunciato un terzo film della serie, con il ritorno di Jolie e della sceneggiatrice Linda Woolverton, autrice dei primi due film della serie. Tuttavia, non ci sono ancora notizie su chi dirigerà il film.

In un’intervista per il nuovo film di Rønning, Tron: Ares, Liam Crowley di Screen Rant ha colto l’occasione per chiedergli quale fosse la sua posizione riguardo al ritorno per Maleficent 3: “È una buona domanda. Penso di essere sempre interessato a una buona storia. Per me è questo che conta. Quindi vedremo cosa ci riserva il futuro. Adoro Maleficent e adoro Pirati dei Caraibi. Ottenere quel lavoro ha cambiato la mia vita e la mia carriera”.

“Ora che sto lavorando a Tron, mi sento molto fortunato ad aver potuto realizzare questi grandi progetti. E anche a realizzare un film più piccolo come Young Woman and the Sea, dove andiamo con Daisy Ridley e siamo in mezzo all’oceano a girarlo dal vivo. E qui con Tron siamo nel computer. Mi sento molto fortunato”, ha concluso il regista.

Cosa significano i commenti di Joachim Rønning per Maleficent 3

Non dire mai mai è il grande insegnamento che si può trarre dalla risposta di Rønning nell’intervista. Dà sicuramente una risposta diplomatica, senza confermare né smentire il suo potenziale coinvolgimento. Tuttavia, lascia la porta aperta, dicendo che il suo potenziale coinvolgimento dipenderà dalla storia che Woolverton inventerà.

Woolverton ha scritto numerose versioni live action Disney di classici film d’animazione, tra cui Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice attraverso lo specchio, La bella e la bestia e Il re leone. Al momento, i dettagli della trama di Maleficent 3 sono tenuti segreti.