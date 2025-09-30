HomeCinema News2025

Marvel rimuove dalla sua pianificazione 2027 un misterioso film

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Marvel stuidos MCU logo copia

Mentre i Marvel Studios continuano la loro recente missione di dare spazio alla qualità invece che alla quantità, i fan dell’MCU hanno poche possibilità di scelta per i prossimi due anni. Tuttavia, il 2026 non si presenta così male, dato che Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale a luglio, seguito da Avengers: Doomsday a dicembre.

Per quanto riguarda il 2027, sappiamo che l’anno si concluderà con Avengers: Secret Wars, ma il misterioso titolo Marvel Studios in uscita il 23 luglio è rimasto un mistero per noi. Ci sono state molte speculazioni, con ipotesi che vanno da Blade a Doctor Strange 3 e persino I Fantastici Quattro 2. Beh, quel film MCU senza titolo è stato ora completamente rimosso dal calendario delle uscite.

Sembra che dovremo aspettare il 2027 per Avengers: Secret Wars, dato che lo spazio lasciato vacante è stato occupato da un altro attesissimo sequel: I Simpson – Il film 2!

L’attesissimo seguito de I Simpson – Il film del 2007 arriverà nelle sale il 23 luglio 2027 e, sebbene non si conoscano ancora i dettagli della trama, ha senso che esca 20 anni dopo la prima apparizione dell’iconica famiglia di cartoni animati sul grande schermo.

Questo vuol dire che tra Doomsday e Secret Wars i Marvel Studios non distribuiranno nessun nuovo titolo. Dopotutto, se Avengers: Doomsday dovesse concludersi come pensiamo, con la creazione di Battleworld, allora un film che colmi il divario tra questo e Secret Wars non avrebbe molto senso.

Articolo precedente
Cime tempestose: Emerald Fennell difende il suo controverso adattamento
Articolo successivo
Una battaglia dopo l’altra: Teyana Taylor rivela l’inizio alternativo e altre scene eliminate
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved