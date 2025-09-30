Marvel rimuove dalla sua pianificazione 2027 un misterioso film

Mentre i Marvel Studios continuano la loro recente missione di dare spazio alla qualità invece che alla quantità, i fan dell’MCU hanno poche possibilità di scelta per i prossimi due anni. Tuttavia, il 2026 non si presenta così male, dato che Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale a luglio, seguito da Avengers: Doomsday a dicembre.

Per quanto riguarda il 2027, sappiamo che l’anno si concluderà con Avengers: Secret Wars, ma il misterioso titolo Marvel Studios in uscita il 23 luglio è rimasto un mistero per noi. Ci sono state molte speculazioni, con ipotesi che vanno da Blade a Doctor Strange 3 e persino I Fantastici Quattro 2. Beh, quel film MCU senza titolo è stato ora completamente rimosso dal calendario delle uscite.

Sembra che dovremo aspettare il 2027 per Avengers: Secret Wars, dato che lo spazio lasciato vacante è stato occupato da un altro attesissimo sequel: I Simpson – Il film 2!

L’attesissimo seguito de I Simpson – Il film del 2007 arriverà nelle sale il 23 luglio 2027 e, sebbene non si conoscano ancora i dettagli della trama, ha senso che esca 20 anni dopo la prima apparizione dell’iconica famiglia di cartoni animati sul grande schermo.

Questo vuol dire che tra Doomsday e Secret Wars i Marvel Studios non distribuiranno nessun nuovo titolo. Dopotutto, se Avengers: Doomsday dovesse concludersi come pensiamo, con la creazione di Battleworld, allora un film che colmi il divario tra questo e Secret Wars non avrebbe molto senso.