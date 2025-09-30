Cime tempestose: Emerald Fennell difende il suo controverso adattamento

La regista e sceneggiatrice premio Oscar Emerald Fennell ha commentato il suo già controverso adattamento di Cime tempestose, difendendo in parte la sua controversa interpretazione del classico racconto di amore e vendetta. Con Margot Robbie nel ruolo di Catherine e Jacob Elordi in quello di Heathcliff, l’adattamento moderno del romanzo di Emily Brontë uscirà nelle sale il 13 febbraio 2026.

L’uscita del trailer di Cime tempestose ha però scatenato una tempesta di critiche, con gli utenti dei social media che hanno criticato gli elementi apertamente sessuali e la musica moderna (la colonna sonora è stata composta da Charli XCX). Questo si è aggiunto alle polemiche già esistenti sulle scelte del cast, con Robbie considerata troppo vecchia per interpretare Cathy e Heathcliff interpretato da Elordi, etnicamente non idoneo al ruolo.

Venerdì, durante un panel al Brontë Women’s Writing Festival in Inghilterra, Fennell ha dunque condiviso alcune riflessioni sul suo processo creativo per la realizzazione di Cime tempestose (citazioni secondo la BBC). “Volevo realizzare qualcosa che mi facesse provare le stesse sensazioni che ho provato quando l’ho letto per la prima volta, il che significa che si tratta di una risposta emotiva a qualcosa”, ha detto Fennell. “È qualcosa di primitivo, sessuale”.

Fennell ha parlato di come questo libro l’abbia “fatta impazzire” e di come adattarlo sia stata un’esperienza molto personale per lei. Ha anche rivelato ulteriori dettagli sulla sua interpretazione degli aspetti sessuali di Wuthering Heights, affermando: “C’è un’enorme quantità di sadomasochismo in questo libro. C’è un motivo per cui le persone ne sono rimaste profondamente scioccate quando è stato pubblicato. Ma lavorarci è stato una sorta di esercizio masochistico perché lo amo così tanto, e lui non può ricambiare il mio amore, e devo conviverci. Quindi è stato problematico, ma penso in modo davvero utile”.

Cosa ha detto Emerald Fennell sul casting di Margot Robbie e Jacob Elordi per Cime tempestose

Infine, Fennell ha commentato le sue scelte di casting. Riguardo a Elordi, ha detto che un giorno sul set di Saltburn, lui “sembrava esattamente l’illustrazione di Heathcliff sul primo libro che lei ha letto”. Riguardo alla 35enne Robbie, che è stata scelta per interpretare l’adolescente Cathy, Fennell ha detto che la star di Barbie è: “[…] diversa da chiunque io abbia mai incontrato – mai – e penso che sia quello che ho provato con Cathy”.

Fennell ha aggiunto riguardo a Robbie: “è così bella, interessante e sorprendente, ed è il tipo di persona che, come Cathy, potrebbe cavarsela in qualsiasi situazione. Onestamente penso che potrebbe commettere una serie di omicidi e nessuno se ne preoccuperebbe. Ed è questo che Cathy rappresenta per me. Cathy è una persona che spinge al limite per vedere fino a dove può arrivare. Quindi serviva qualcuno come Margot, che è una star, non solo un’attrice incredibile – cosa che è – ma qualcuno che ha un potere, un potere ultraterreno, un potere divino, che fa perdere la testa alla gente”.