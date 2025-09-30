Una battaglia dopo l’altra: Teyana Taylor rivela l’inizio alternativo e altre scene eliminate

Il film Una battaglia dopo l’altra (qui la nostra recensione) di Paul Thomas Anderson ha conquistato il mondo dal 25 settembre, seguendo un ex rivoluzionario in una missione di salvataggio per sua figlia, che è stata rapita da un ufficiale militare corrotto. Con un Tomatometer del 96% su Rotten Tomatoes e un cast che include Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Benicio del Toro, Chase Infiniti e Teyana Taylor, il film è diventato uno dei film più apprezzati dell’anno.

Tra le interpretazioni più lodate del film c’è quella di Taylor nei panni di Perfidia Beverly Hills, un personaggio complesso che conferisce gran parte della gravità emotiva al film. In una recente intervista con Collider, proprio Teyana Taylor e Regina Hall hanno parlato delle scene di Una battaglia dopo l’altra che non sono state inserite nel montaggio finale. Alla domanda se ci fossero molte scene eliminate, hanno affermato che “ce n’erano molte” che non sono state inserite nel montaggio cinematografico.

Taylor ha poi anche spiegato l’alternativo all’inizio del film: “Inizialmente avevamo un’apertura diversa. Ora si vede l’apertura di me con Sean, ma avevamo anche un’apertura solo con Sean. “Ma la scena più importante che mi è dispiaciuto vedere eliminata è stata quella in cui Deandra [Hall] raggiunge Willa [Infiniti], Perfidia la chiama e le dice: “Vai a prendere la mia bambina”. Capisci cosa intendo? “E corri”. Perfidia ha fatto quello che ha fatto, ma le ha sicuramente fatto quella telefonata come migliore amica”.

Tuttavia, non è stato solo il prologo del film a finire sul pavimento della sala montaggio, poiché Taylor ha anche accennato a una scena particolarmente ricca di azione che avrebbe voluto fosse stata inserita nella versione finale, affermando: “Perché io che salto la recinzione con la pistola in mano… ero proprio come Tom Cruise. Dovete riportare quella scena!“.

Sottolineando quanto materiale inedito esista, Taylor ha riassunto: “Sapete, [il regista Paul Thomas Anderson] ha due versioni di questo film. Se volesse fare un altro film con le scene tagliate, potrebbe farlo”. Hall ha concordato con questa opinione, confermando che il montaggio finale di Una battaglia dopo l’altra è solo la punta dell’iceberg di ciò che è stato girato.

Cosa significa questo per Una battaglia dopo l’altra

L’idea che Anderson possa realizzare “un film completamente diverso con le scene eliminate” ridefinisce il modo in cui il pubblico potrebbe vedere Una battaglia dopo l’altra. L’inizio alternativo, in particolare, avrebbe potuto rimodellare il ritmo e il tono emotivo del film. Iniziando con la prospettiva e l’azione di Perfidia, Anderson potrebbe aver inizialmente inteso radicare la storia in modo più intimo nel suo viaggio.

Lo stesso si può dire della richiesta di Perfidia a Deandra di prendersi cura di sua figlia. Inoltre, la scena d’azione che Taylor ha descritto come il suo momento “alla Tom Cruise” dimostra che il film un tempo si avvicinava ancora di più al genere. Si tratta già di un progetto ambizioso, ma queste scene appena rivelate suggeriscono una versione più profonda e ampia di Una battaglia dopo l’altra.