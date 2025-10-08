Masters of the Universe: un concept art rivela la Snake Mountain

All’evento Brand Licensing Europe i dirigenti di Amazon MGM e Mattel Greg Coleman e Ruth Henriquez hanno promosso il prossimo revival del franchise Masters of the Universe. Ai partecipanti è stato mostrato un concept art della Snake Mountain (lo si può vedere qui), la dimora del malvagio Skeletor. Il design rimane fedele ai numerosi cartoni animati e fumetti in cui è apparso nel corso degli anni, confermando che, nonostante alcune parti del film siano ambientate sulla Terra, i fan possono comunque aspettarsi una rappresentazione fedele di Eternia.

Quanto tempo trascorreremo lì è tutta un’altra questione, ma Coleman e Henriquez hanno promesso ai fan una versione di He-Man che li renderà felici. “La proprietà non è mai scomparsa, ha continuato a reinventarsi. Questo sembra il momento perfetto”, ha detto Henriquez riguardo alla decisione di riportare in vita il franchise di lunga data in un film live-action. “I fan hanno chiesto di più e sappiamo che c’è una tendenza alimentata dalla nostalgia. Ma soprattutto, abbiamo aspettato il partner perfetto e il team creativo giusto per dare vita a ‘Masters of the Universe’ in modo epico”.

Coleman ha aggiunto: “Per realizzare un film di questa portata e di questa ampiezza ci vuole un grande impegno, e non è facile riuscirci. Il pubblico è molto esigente. La grandezza del set e il livello di dettaglio erano fuori dal comune”. “Skeletor è uno dei cattivi più affascinanti di tutti i tempi, ma c’è anche la storia di Adam, che è una persona normale e deve conquistare il potere. È sempre stato dentro di lui e viene rivelato in modo potente“, ha continuato. ”Abbiamo un cast completo e il regista Travis Knight che aveva una visione. Anche se non avete mai visto ‘Masters of the Universe’, è una storia divertente e piacevole“.

Il duo ha concluso dicendo: “Per i fan di lunga data, ci sono delle sorprese nascoste nel film, ma facendo un passo indietro, il punto di accesso per i fan è ampio. Il punto di accesso sarà molto accessibile a tutti. Questo sarà il film di cui tutti parleranno”. Hanno anche paragonato Masters of the Universe a un altro recente successo basato sui giocattoli, promettendo: “La gente indosserà il merchandising, comprerà i giocattoli e ne parlerà proprio come per ‘Barbie’”.

Il live action di Masters of the Universe

La versione live-action della classica serie animata vedrà protagonista Nicholas Galitzine, ma anche la partecipazione di Morena Baccarin nel ruolo della Strega, e di James Purefoy e Charlotte Riley nei ruoli dei genitori di Adam, Re Randor e la Regina Marlena, insieme ad Alison Brie (GLOW, Community) nel ruolo del braccio destro di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba (Thor, Luther) in quello di Man-At-Arms e Jared Leto (Morbius, Blade Runner 2049) in quello di Skeletor stesso. Nel frattempo, Sam C. Wilson (House of the Dragon) interpreterà Trap Jaw, con Kojo Attah (The Beekeeper) nei panni di Tri-Klops e Jon Xue Zhang (Eternals) nei panni di Ram-Man.

Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.