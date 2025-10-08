47 Ronin, la spiegazione del finale di Keanu Reeves

Trama di 47 Ronin

Nel dominio del signore Asano (Min Tanaka), viene accolto Kai (Keanu Reeves), mezzosangue allevato dai Tengu e guardato con sospetto dai samurai, in primis dal capo delle guardie Ōishi (Hiroyuki Sanada). L’equilibrio del feudo è minato dalla strega Mizuki (Rinko Kikuchi), al servizio del rivale Kira (Tadanobu Asano), che strega Asano inducendolo ad “attentare” all’ospite: secondo la legge, il signore è costretto al seppuku e i suoi uomini diventano ronin (samurai senza padrone). Mika (Kō Shibasaki), figlia di Asano e promessa a Kai, viene promessa in sposa a Kira per sancire il nuovo potere.

Passa un anno. Ōishi, imprigionato e umiliato, riemerge più determinato: riunisce 47 fedelissimi, inclusi Kai, e orchestra una missione impossibile per liberare Mika e vendicare Asano. Travestimenti, magie, creature del folclore e duelli scandiscono la risalita del gruppo verso il castello di Kira, in una progressione che alterna azione e mito.

Cosa succede nel finale del film

Nel terzo atto, i ronin irrompono nella roccaforte. Kai affronta Mizuki, che manipola la realtà con illusioni serpentiformi: la sconfitta della strega spezza l’incantesimo che sosteneva il potere di Kira. Intanto Ōishi combatte il rivale e lo decapita, compiendo l’atto simbolico della vendetta rituale. Liberata Mika, la compagnia non fugge: si consegna al lo Shōgun (Cary-Hiroyuki Tagawa). Hanno ristabilito la giustizia verso il loro signore, ma hanno violato la legge uccidendo un nobile. Il verdetto è solenne: i 47 potranno morire con onore tramite seppuku; Mika, sopravvissuta, guiderà il lutto del feudo. L’ultimo sguardo tra Kai e Mika suggella un amore che non può realizzarsi nel mondo degli uomini, ma che trova compimento nella scelta sacrificale.

Il sacrificio dei ronin e il senso dell’onore

Il cuore del finale sta nel paradosso etico tipico della leggenda di Akō: la fedeltà al proprio signore (giri) impone la vendetta, ma la legge dello Stato vieta l’omicidio. I ronin accettano entrambe le verità: compiono il dovere personale e assumono la pena, per non scalfire l’ordine pubblico. Concedendo loro il seppuku, lo Shōgun riconosce la purezza dell’intento. È il bushidō nella sua forma più radicale: la reputazione vale più della sopravvivenza, l’azione giusta richiede il prezzo della responsabilità. Per questo la morte dei 47 non è una punizione “contro” i protagonisti, ma l’ultimo gesto coerente con i valori che li definiscono.

La morte di Kai e il valore simbolico dell’amore

Kai è un “liminale”: non del tutto samurai, non del tutto demone; non pienamente accolto nella società degli uomini, ma neppure appartenente al mondo soprannaturale. La sua scelta di morire accanto ai compagni è identitaria prima che romantica: rifiuta l’eccezione che lo separerebbe dagli altri e chiede di essere riconosciuto come uno di loro. L’amore per Mika diventa allora sacramento narrativo: non si realizza nel matrimonio, ma nel consenso a un destino condiviso, che salva l’onore della casata e restituisce dignità al suo popolo. In termini di mito, Kai “riporta il fuoco” alla comunità e poi scompare, come gli eroi che appartengono più alla leggenda che alla cronaca.

Un finale tragico, ma profondamente giapponese

Pur aggiungendo streghe e Tengu, il film resta fedele al senso memoriale della vicenda: i 47 vengono sepolti insieme e venerati come campioni di lealtà. È il motivo per cui la storia dei ronin, nel Giappone reale, è diventata sinonimo di virtù civica: non celebra la vittoria militare (che nel film dura un istante), ma la coerenza morale di chi accetta le conseguenze delle proprie azioni. La versione hollywoodiana amplifica l’epica e la dimensione romantica, ma non svuota il messaggio: l’onore è un atto pubblico e la morte rituale è la forma narrativa con cui quel valore viene consegnato alla memoria collettiva.

In questo senso, il finale di 47 Ronin non è la sconfitta degli eroi, bensì la loro trasfigurazione: l’individuo scompare, resta l’esempio. È qui che mito storico e fantasy si stringono la mano.