Glen Powell in trattative per Evel Knievel Goes On Tour di Damien Chazelle

Dopo l’annuncio che il progetto di Damien Chazelle ambientato in un carcere e con possibili protagonisti Cillian Murphy e Daniel Craig, emergono ora aggiornamenti su un altro titolo rimasto in sospeso nella line-up del regista: Evel Knievel Goes On Tour. Il film, le cui riprese erano originariamente previste per l’estate appena passata e prodotto da Paramount Pictures, resta in fase di sviluppo nonostante l’uscita di Leonardo DiCaprio, inizialmente legato al ruolo principale.

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniel Richtman, lo studio avrebbe però ora messo gli occhi su Glen Powell come possibile protagonista del biopic dedicato al leggendario stuntman americano Evel Knievel. L’attore, reduce dal successo di Top Gun: Maverick e prossimo interprete del remake di The Running Man diretto da Edgar Wright, è considerato una delle figure più richieste del momento a Hollywood. La proposta di interpretare Knievel arriverebbe a lui dunque dopo il ritiro di DiCaprio, impegnato in altri progetti. Non resta a questo punto che scoprire se l’accordo andrà in porto.

Di cosa parla Evel Knievel Goes On Tour?

Il film, intitolato Evel Knievel Goes On Tour, sarà scritto da due nomi di grande peso: William Monahan, premio Oscar per The Departed – Il bene e il male, e Terrence Winter, sceneggiatore de The Wolf of Wall Street e della serie cult I Soprano. A differenza dei tradizionali biopic dedicati alle star americane, il progetto non racconterà l’intera vita di Knievel, ma si concentrerà su un solo anno cruciale della sua carriera: il 1974. In quel periodo, il motociclista tentò la spettacolare – e fallimentare – impresa di saltare il fiume Snake, nell’Idaho, con il suo razzo-moto “Skycycle X-2”.

Evel Knievel, figura controversa e iconica della cultura pop statunitense, divenne celebre negli anni ’60 e ’70 per le sue imprese spericolate e per l’immagine da eroe ribelle del motociclismo. Nel corso della sua carriera subì più di 430 fratture, guadagnandosi un posto nel Guinness dei Primati come uomo con “il maggior numero di ossa rotte in una vita”. Tuttavia, la sua carriera ebbe un brusco arresto dopo un episodio di violenza: Knievel aggredì con una mazza da baseball l’autore di una biografia non autorizzata, finendo in carcere per sei mesi e perdendo i suoi contratti di sponsorizzazione.

Per Glen Powell, l’eventuale interpretazione di Knievel rappresenterebbe un nuovo passo nella sua ascesa a star di primo piano. L’attore sarà presto sul grande schermo con The Running Man e ha da poco terminato le riprese del nuovo film di J. J. Abrams. Inoltre, è in trattative per affiancare Michael B. Jordan nel reboot di Miami Vice diretto da Joseph Kosinski, previsto per il 2026.