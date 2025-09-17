HomeCinema News2025

Star Wars: Starfighter, la prima foto ufficiale!

Di Chiara Guida

-

Il regista Shawn Levy ha rivelato il primo sguardo a Star Wars: Starfighter, uno spin-off della serie di space opera con Ryan Gosling e l’esordiente Flynn Gray. I dettagli della trama del film indipendente, incentrato su nuovi personaggi dell’universo di “Star Wars”, non sono ancora chiari, sebbene la storia sia ambientata circa cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker del 2019, che si conclude con una vittoria della Resistenza.

Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019.  Oltre a Ryan Gosling nel cast ritroviamo Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. Gli attori Matt Smith e Mia Goth interpreteranno invece due antagonisti nel film.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma.

Il film è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.

