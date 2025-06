Top Gun: Maverick, la spiegazione del finale

L’emozionante finale di Top Gun: Maverick vede Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) e la sua squadra impegnati in una missione pericolosa in cui qualsiasi membro del cast di Top Gun 2 potrebbe rimanere ucciso. Top Gun: Maverick vede Maverick tornare alla scuola di Top Gun e confrontarsi con il senso di colpa che lo tormenta da anni per la morte del suo amico Goose, mentre addestra suo figlio Rooster (interpretato nel cast di Top Gun 2 da Miles Teller). Questo rapporto è al centro del finale di Top Gun: Maverick, con un’audace operazione aerea in cui Maverick e gli altri piloti combattono per la propria vita.

A più di trent’anni dall’uscita del primo film, Top Gun: Maverick ha dimostrato l’interesse del pubblico per questo franchise e le grandi domande che si ponevano prima del climax del sequel. Data la tendenza dei sequel di film di successo, c’era preoccupazione che Maverick potesse morire durante la missione, che lui e Rooster potessero riconciliarsi e che ci fosse la possibilità di una felicità con la sua nuova fiamma Penny (Jennifer Connelly). Il finale di Top Gun: Maverick ha risposto a tutte queste domande e ha anticipato il futuro della serie.

Cosa è successo nel finale di Top Gun: Maverick?

Maverick dimostra ancora una volta di essere il migliore

Il finale di Top Gun: Maverick inizia con la morte di Iceman, l’ammiraglio Tom Kazansky, dopo la quale Maverick perde la sua protezione e viene rimosso dal ruolo di istruttore di Top Gun da Cyclone (Jon Hamm), ma Maverick ha altri piani. Maverick ruba un aereo ed esegue alla perfezione la simulazione, dimostrando agli allievi che la loro missione impossibile può essere portata a termine perché “non è l’aereo, è il pilota”. Maverick ha quindi guidato lui stesso la missione, che ha portato alla risoluzione dell’astio che Rooster nutriva da sempre nei confronti del compagno del suo defunto padre. Il ritorno di Maverick al posto di pilotaggio ha creato il climax emozionante verso cui il film aveva costruito tutta la tensione.

Il piano di missione di Maverick 1 e 2 spiegato in dettaglio (cosa è andato storto e cosa è andato bene)

Maverick è stato incaricato di guidare la missione per distruggere l’impianto sotterraneo di uranio. Ha scelto Phoenix (Monica Barbaro) e Bob (Lewis Pullman) come “Dagger 1” insieme a lui, mentre “Dagger 2” era Payback (Jay Ellis) e Fanboy (Danny Ramirez), con Rooster come suo gregario. Hangman (Glen Powell), che non era stato scelto, era demoralizzato e in attesa sul ponte di volo della portaerei. Avevano 2 minuti e 30 secondi per volare a bassa quota attraverso i canyon, sotto i missili terra-aria nemici, e raggiungere l’obiettivo. Maverick raggiunse l’obiettivo a 3 metri e lo colpì per creare un varco.

Dagger 2 ha preso velocità e ha raggiunto l’obiettivo. Nonostante il malfunzionamento del laser, Rooster ha controllato visivamente l’obiettivo e lo ha colpito con successo, distruggendo l’impianto sotterraneo di uranio.

L’addestramento di tutti i piloti ha dato i suoi frutti e sono riusciti a compiere una ripida salita a 9,5 g senza scontrarsi con la montagna. Poi è iniziato il duello aereo quando il nemico ha lanciato dei missili SAM e ha fatto decollare dei caccia di quinta generazione per intercettare la squadriglia di Maverick. Tutti gli F-18 della Marina avevano dei razzi di segnalazione che hanno usato per deviare i missili nemici, ma Rooster li ha esauriti quando è stato preso di mira da un aereo nemico. Maverick ha usato il proprio aereo per proteggere Rooster ed è stato abbattuto.

Pheonix/Bob e Payback/Fanboy riuscirono a tornare alla portaerei, ma Cyclone rifiutò di far decollare Hangman per salvare Maverick. Pensava che Maverick fosse morto e non voleva rischiare la vita di altri piloti. Tuttavia, Rooster non tornò a casa e invece salvò Maverick da un elicottero d’assalto nemico. Rooster viene poi abbattuto, ma anche lui sopravvive e Maverick si ricongiunge con lui. I due raggiungono l’aeroporto nemico distrutto dai missili Tomahawk della Marina e trovano un vecchio F-14 Tomcat simile a quello che Maverick pilotava nell’originale Top Gun. Maverick e Rooster riescono a far decollare l’F-14, ma vengono intercettati da due aerei nemici di quinta generazione.

Maverick sopravvive e chi muore in Top Gun: Maverick

Nonostante le difficili probabilità di successo della missione, sia Maverick che Rooster, interpretati da Tom Cruise, sopravvivono Top Gun: Maverick‘s ending. Rassegnati a combattere per tornare a casa, Maverick sorprende il nemico piombando dietro uno degli aerei e aprendo il fuoco, abbattendolo. Il secondo nemico lo insegue, ma Maverick vola molto basso, sapendo che il terreno confonderà il computer di puntamento del nemico. Maverick usa quindi la sua classica manovra Top Gun per capovolgere il suo F-14 e abbattere l’aereo nemico, ma gli eroi non sono ancora al sicuro. Maverick ha esaurito le armi mentre un nuovo caccia nemico si avvicina da davanti.

Temendo di non sopravvivere, Maverick esortò Goose a espellersi, ma la calotta del vecchio aereo non si apriva. All’ultimo secondo, il caccia nemico fu distrutto da Hangman, che era stato inviato in soccorso dei suoi amici dopo che il segnale del transponder di Goose era stato rilevato dalla portaerei. Maverick, Goose e Hangman tornarono sulla portaerei accolti come eroi (la Marina usò una rete per recuperare l’F-14 di Maverick, che aveva perso il carrello anteriore), ma non prima che Maverick eseguisse la sua tipica manovra illegale di sorvolo del ponte di volo per provocare Cyclone.

La rivalità tra Hangman e Rooster finì proprio come quella tra Iceman e Maverick alla fine di Top Gun, e Maverick e Rooster si riconciliarono, finalmente. Maverick diventa anche il primo pilota ad abbattere cinque aerei nemici, contando i tre caccia MiG russi che ha abbattuto in Top Gun. L’unico personaggio a morire in Top Gun: Maverick è Iceman, interpretato da Val Kilmer, che muore fuori dallo schermo, ma riceve un tributo appropriato.

Come Top Gun: Maverick rende omaggio a Iceman (e a Val Kilmer)

Top Gun: Maverick che rende omaggio a Iceman e Val Kilmer è stata una delle parti migliori del film. In Top Gun, Tom “Iceman” Kazansky ha vinto il trofeo Top Gun ed è stato il primo della sua classe nel 1986 (Maverick era secondo). Iceman ha sfruttato quel successo per intraprendere una brillante carriera nella Marina, dove è diventato ammiraglio a quattro stelle e comandante della flotta del Pacifico degli Stati Uniti. Tuttavia, l’ammiraglio “Iceman” Kazansky non ha mai dimenticato come Maverick gli ha salvato la vita alla fine di Top Gun, dopo di che Iceman e Maverick sono rimasti amici intimi. Iceman è diventato l’angelo custode di Maverick, proteggendolo e riabilitandolo ogni volta che la Marina voleva sottoporre il capitano Mitchell alla corte marziale o espellerlo.

È stato Iceman a far riassegnare Maverick a Top Gun come istruttore dei cadetti, perché sin dalla fine di Top Gun nel 1986 era convinto che “la Marina ha bisogno di Maverick”. Tragicamente, Iceman è morto di cancro alla gola in Top Gun: Maverick, e il film ha intrecciato la lotta reale di Val Kilmer contro la malattia, anche se l’attore è ora libero dal cancro dopo una battaglia durata sei anni. Tuttavia, il cancro ha devastato la capacità di parlare di Kilmer, motivo per cui il momento in cui Iceman ha deciso di parlare con Maverick e chiedergli: “Chi di noi due è il pilota migliore?” è stato così toccante.

Prima dell’ultima battuta di Iceman in Top Gun: Maverick, ha scambiato messaggi con Maverick per tutto il film. Ma quando Iceman è morto, Maverick ha perso la protezione del suo più grande e potente sostenitore. Appropriatamente, Kilmer è l’unico personaggio importante di Top Gun a tornare nel sequel, e Top Gun: Maverick ha reso giustizia a Iceman (e a Kilmer) come le persone più importanti rimaste nella vita di Maverick dopo Top Gun.

Maverick dimostra che la Marina ha ancora bisogno di lui (ma lui è fuori… per ora)

L’arco narrativo di Maverick in Top Gun: Maverick era quello di dimostrare che aveva ancora un posto nella Marina, anche se lui stesso non ne era sempre sicuro. Mentre i suoi colleghi di Top Gun come Iceman sono diventati ammiragli, Maverick è rimasto capitano e un outsider della Marina per 35 anni. Dopo la fine del primo Top Gun, Maverick è tornato a Miramar per diventare istruttore di volo, ma è durato solo due mesi. Maverick ha trascorso i tre decenni successivi “incazzando” un ammiraglio dopo l’altro, e il fatto che il capitano Pete Mitchell fosse un vero e proprio anticonformista ha reso impossibile alla Marina promuoverlo, nonostante le sue decorazioni e i suoi successi.

All’inizio di Top Gun: Maverick, Maverick è un pilota collaudatore per il programma Darkstar e diventa “l’uomo più veloce del mondo” dimostrando di poter superare Mach 10. Maverick raggiunge il record di Mach 10,3 prima che il suo aereo esploda. Invece di essere acclamato come un eroe, l’ammiraglio Cain (Ed Harris) vuole espellerlo dalla Marina. All’inizio di Top Gun: Maverick, l’ammiraglio Cain dice a Maverick che intende sostituire i piloti con dei droni. Anche se questo piano potrebbe ancora realizzarsi, il lavoro di Maverick con gli allievi di Top Gun ha dimostrato il valore insostituibile dei piloti che sanno prendere decisioni al volo e sono guidati dall’istinto.

Maverick ha insegnato agli allievi di TOPGUN a pensare fuori dagli schemi e a spingere se stessi e i loro mezzi oltre i limiti. Tuttavia, il successo di Maverick nella missione culminante per distruggere l’impianto di uranio non gli ha fruttato una promozione, che comunque non desiderava. Maverick “appartiene” alla cabina di pilotaggio ed è ancora un pilota brillante, nonostante abbia decenni più dei suoi allievi e rispetto ai suoi ex colleghi, che ora sono tutti ufficiali di alto rango con il divieto di volare. Maverick ha dimostrato di avere ancora qualcosa di unico da offrire alla Marina, ma la Marina continua a dubitare del suo valore e probabilmente lo farà sempre, nonostante i suoi successi.

Maverick e Rooster si riconciliano (come avrebbe voluto Goose)

L’animosità di Rooster nei confronti di Maverick derivava dal fatto che suo padre, Goose, era morto nel 1986 sotto la supervisione di Maverick, ma c’era anche un secondo motivo. Maverick ritirò la domanda di Rooster all’Accademia Navale, costando al giovane pilota quattro anni della sua carriera. Quello che Rooster non sapeva era che Maverick lo aveva fatto perché sua madre, Carole Bradshaw (Meg Ryan), ormai deceduta, non voleva che Rooster diventasse un pilota come suo padre. Maverick onorò i desideri di Carole e si prese tutta la colpa da Rooster in modo che lui non potesse incolpare anche sua madre.

Questo è qualcosa che Maverick ha confessato a Penny, ma non a Rooster. Naturalmente, lo spirito di Goose aleggia su Maverick e Rooster in Top Gun: Maverick. Nei momenti di incertezza, entrambi dicono: “Parlami, Goose/papà” ed evocano il pilota baffuto e caro che non c’è più. Rooster suona persino “Great Balls of Fire” al pianoforte, come faceva suo padre quando era ancora molto piccolo. Dopo che Maverick e Rooster sono sopravvissuti alla dura prova dell’abbattimento e hanno pilotato il loro F-14 rubato fino a casa, Rooster ha finalmente capito cosa suo padre vedeva in Maverick e nelle sue capacità di pilota.

Maverick ha cercato di essere una figura paterna per Rooster mentre cresceva, ma alla fine di Top Gun: Maverick, Bradley e Pete sono più simili a Maverick e Goose. Rooster ha persino deciso di aiutare Maverick a restaurare il suo P-51 Mustang d’epoca nel suo hangar, dove è circondato dai dolci ricordi di suo padre.

Maverick e Penny hanno un lieto fine

Penny Benjamin (Jennifer Connelly) è una vecchia fiamma di Maverick che è tornata nella sua vita quando lui è tornato a Top Gun. Penny e Maverick hanno perso i contatti nel corso degli anni dopo che lui l’ha portata a un appuntamento a bordo di un jet da combattimento rubato e Mitchell è stato quasi espulso dalla Marina. Penny sembra capire Maverick in modo unico e la loro reciproca attrazione è palpabile, ma data la reputazione di Pete di essere inaffidabile, lei non era sicura di potersi impegnare con lui e viceversa. Tuttavia, Penny ha anche riconosciuto che Maverick era maturato e che voleva ancora dare qualcosa in cambio a Top Gun perché era ben lungi dall’aver finito la sua carriera di pilota da combattimento.

Quando Maverick è tornato trionfante al bar di Penny, The Hard Deck, dopo la missione culminante del film, Penny se n’era andata perché aveva portato la figlia adolescente, Amelia (Lyliana Wray), in vacanza. Non è stato detto esplicitamente, ma Penny se n’è andata probabilmente perché temeva che Maverick non sarebbe tornato da quella missione: la dura realtà di avere una relazione con un soldato dedito al proprio lavoro.

Quando le giunse la notizia che Maverick era vivo ed era tornato a casa, Penny tornò e si ricongiunse con lui. Maverick aveva avuto solo un amore in Top Gun, Charlie (Kelly McGillis), ma era stato 35 anni prima. Maverick e Penny sembrano più affini e lei potrebbe finalmente essere quella giusta per convincere Pete Mitchell a impegnarsi a lungo termine.

Top Gun: Maverick è la fine per Tom Cruise?

Ancor prima dell’uscita, ci si chiedeva se Top Gun: Maverick avrebbe segnato la fine del personaggio interpretato da Cruise. Tuttavia, Top Gun: Maverick lascia aperta la porta a un ritorno di Tom Cruise nei panni di Pete “Maverick” Mitchell. La possibilità che Maverick morisse eroicamente alla fine di Top Gun: Maverick esisteva, anche se, una volta morto Iceman, era improbabile che entrambi i personaggi iconici rimasti di Top Gun venissero uccisi nel sequel. Maverick ha anche dimostrato di essere ancora abile e audace come sempre nella cabina di pilotaggio di un aereo da combattimento e si è guadagnato il rispetto e l’ammirazione dei suoi allievi.

Maverick non ha affatto concluso il sequel di Top Gun con l’aria di chi è pronto per andare in pensione. Uno dei motivi principali per cui ci sono voluti 36 anni per realizzare il sequel di Top Gun è che Tom Cruise voleva aspettare che la tecnologia fosse in grado di realizzare la sua visione di sequenze di volo mozzafiato con attori che pilotavano realmente aerei da combattimento. Ora che la tecnologia esiste, potrebbe essere più saggio realizzare un terzo Top Gun il prima possibile.

Tom Cruise può sembrare senza età, ma ha quasi 60 anni e il tempo a sua disposizione per interpretare Maverick, l’eroe d’azione protagonista di Top Gun, sta per scadere. Naturalmente, Cruise sta ancora girando i prossimi film della serie Mission: Impossible, ricchi di acrobazie, quindi questi dovranno essere completati prima che la star del cinema possa passare a Top Gun 3, ammesso che Tom Cruise lo voglia fare. Con Top Gun: Maverick che ha battuto tutti i record di successo, ora sarebbe il momento giusto per Tom Cruise di dare gas e trasformare Top Gun in una trilogia.

Perché il finale di Maverick ha funzionato così bene

Il finale di Top Gun: Maverick è stato un finale vecchio stile, definitivo e fragoroso, che ha dato al pubblico in cerca di familiarità con il primo film ciò che voleva, utilizzando al contempo le incredibili riprese per creare un finale energico, fresco e ben ritmato. Il finale di Top Gun: Maverick funziona così bene perché non hanno cercato di tirare fuori sorprese dell’ultimo minuto; hanno preparato il terreno, hanno lavorato per la missione e l’hanno portata a termine. Conclude le relazioni in modo soddisfacente, onorando Goose e Iceman e dando a Maverick un futuro, ma anche una meritata pace.

Infatti, mentre Top Gun: Maverick cavalca la tendenza nostalgica degli anni ’80 che è diventata fin troppo comune nell’intrattenimento contemporaneo, raggiunge ironicamente l’unicità attenendosi a una narrazione e a un finale basati al 100% su una formula, fedeli allo spirito epico dell’epoca. Il successo record al botteghino di Top Gun: Maverick è la prova evidente che questa formula è esattamente ciò di cui ha bisogno il pubblico di oggi. Top Gun: Maverick ha rilanciato una serie cinematografica da milioni di dollari trasformandola in un fenomeno da miliardi, e gran parte del merito va al modo in cui il sequel ha centrato l’obiettivo.

Con un cast che include diversi volti nuovi e Maverick alle prese con nuove sfide, c’è anche molto spazio per Top Gun 3 o qualsiasi altro sequel. Detto questo, sarà difficile per Top Gun 3 eguagliare in qualche modo il successo di critica e di botteghino di Top Gun: Maverick.

Come il finale di Top Gun Maverick potrebbe preparare il terreno per Top Gun 3

Il finale di Top Gun: Maverick è una conclusione appropriata per questa storia, ma lascia anche la porta aperta a un altro sequel. Con tutte le diverse opzioni interessanti su come continuare la storia e le nuove direzioni da prendere per il franchise, è improbabile che Top Gun 3 impieghi tanto tempo quanto il suo predecessore per vedere la luce. Uno dei modi più notevoli per impostare un sequel è concentrarsi sulla generazione successiva.

Rooster e Hangman hanno formato una nuova coppia di rivali che potrebbe guidare una storia in stile film d’azione per il sequel, mentre altri nuovi personaggi di Top Gun: Maverick come Phoenix e Bob potrebbero aggiungere divertimento al cast.

Sebbene sembri probabile che la nuova generazione sarà al centro del franchise di Top Gun in futuro, ciò non significa che non ci possa essere un ruolo per Tom Cruise. Proprio come la serie Creed, Top Gun può passare a un nuovo protagonista pur continuando a onorare l’eroe originale. Maverick potrebbe assumere il ruolo di mentore, continuando al contempo a esplorare la sua evoluzione ora che ha superato la morte di Goose.

Tuttavia, se il sequel decidesse di continuare a concentrarsi su Maverick, ci sarebbero ancora alcune direzioni interessanti da prendere per la storia. Attraverso la sua ultima conversazione con Iceman, Maverick sembra pronto a considerare finalmente l’idea di avanzare nella Marina. Potrebbe essere interessante vedere come Maverick affronta il ruolo di autorità dopo aver resistito alle regole per così tanto tempo. Top Gun 3 potrebbe vedere Maverick alle prese con la leadership nell’era della guerra dei droni, che è stata solo accennata in Top Gun: Maverick.