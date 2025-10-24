It – Welcome to Derry: tutto quello che sappiamo sulla serie prequel di It

It – Welcome to Derry è il prequel dei film di grande successo di Andy Muscietti tratti dai romanzi di Stephen King It e It Chapter Two, e dato che i lavori per la serie TV It sono già a buon punto su HBO Max, c’è già molto di cui discutere. I film e la storia di It sono ambientati nella città di Derry, nel Maine, che ogni 27 anni è tormentata da una presenza malvagia conosciuta come Pennywise. Pennywise è un clown demoniaco di origine extradimensionale, in grado di assumere una varietà di forme macabre.

Pennywise si nutre della paura e il suo spuntino preferito sono i bambini, il che lo rende un avversario più che terrificante in It e It Chapter Two. Sebbene le origini di Pennywise, compreso il motivo per cui assume la forma di un clown, siano accennate nel romanzo originale di Stephen King e nei film It di Muscietti, gran parte del suo passato rimane misterioso. La prossima serie prequel di It, It – Welcome to Derry, approfondirà la storia del clown assassino di Derry e offrirà uno sguardo molto più approfondito su come il suo regno di terrore influenzi la città immaginaria nel Maine.

Ultime notizie su IT – Welcome To Derry

Confermato il piano di uscita di Welcome To Derry dopo le voci di un ritardo

La rete non ha fornito ulteriori dettagli, né ha ristretto l’ampia finestra di uscita a un determinato mese o trimestre dell’anno.

Diversi mesi dopo che la serie prequel di Stephen King è stata presentata nel trailer della HBO per il 2025, le ultime notizie confermano il piano di uscita di Welcome to Derry. La tanto attesa serie It è stata oggetto di una miriade di voci su Internet che suggerivano che lo show non sarebbe arrivato prima del 2026. Ora, HBO ha fatto chiarezza confermando che Welcome to Derry arriverà nel corso del 2025. Tuttavia, la rete non ha fornito ulteriori dettagli, né ha ristretto l’ampia finestra di uscita a un determinato mese o trimestre dell’anno.

Welcome To Derry è confermato

La serie prequel di It sta per arrivare

Welcome to Derry è confermato, con l’annuncio fatto nel marzo 2022 (tramite Variety) insieme alla rivelazione che Andy e Barbara Muschietti e Jason Fuchs avrebbero prodotto la serie prequel di It per HBO Max. Le riprese sono iniziate nel 2023, ma sono state subito ritardate a causa dello sciopero SAG-AFTRA, che è stato infine risolto nel novembre 2023. Il produttore Jason Fuchs ha rivelato che le riprese sono terminate dopo oltre 200 giorni nell’agosto 2024.

Il cast di IT – Welcome To Derry

Chi interpreterà Pennywise nella serie prequel di It della HBO?

Il cast di Welcome to Derry è stato in gran parte rivelato, anche se non ci sono state anticipazioni su chi interpreteranno gli attori protagonisti della serie prequel di It della HBO. La maggior parte degli attori annunciati finora compongono il cast più giovane dello show, seguendo la tendenza stabilita da It, che vedeva un gruppo di giovani disadattati affrontare la creatura interdimensionale. Anche se probabilmente ci saranno alcuni collegamenti con il cast degli ultimi film di It, i personaggi saranno probabilmente tutti nuovi, dato che la serie è ambientata negli anni ’60.

È stato ora confermato che Bill Skarsgård riprenderà il ruolo di Pennywise il clown danzante. Notizie precedenti suggerivano che non sarebbe apparso nel prequel, ma ora il veterano attore caratterista indosserà nuovamente il costume da clown e ricoprirà anche il doppio ruolo di produttore esecutivo. Sono stati annunciati molti membri del cast, tra cui Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Peter Outerbridge, Shane Marriott, Chad Rook, Joshua Odjick e Morningstar Angeline.

La storia di IT – Welcome To Derry

La serie esplora Derry negli anni ’60

Ci sono molti aspetti della storia di Pennywise che non sono stati esplorati, e il libro ha solo accennato alla lunga storia tra la città di Derry e il mostro interdimensionale.

Molto poco è stato rivelato sulla trama di Welcome to Derry. Stephen King non ha mai scritto un prequel di It, quindi la storia della serie HBO sarà completamente originale. Gli unici dettagli confermati sono che conterrà la storia delle origini di Pennywise e che sarà ambientata negli anni ’60 (via Variety). Ci sono molti aspetti della leggenda di Pennywise che non sono stati esplorati, e il libro si limita a accennare alla lunga storia tra la città di Derry e il mostro interdimensionale.

Un indizio importante è la storia del Black Spot, un club che accoglieva la comunità nera di Derry e che fu bruciato dai suprematisti bianchi. La storia viene raccontata a Mike da suo padre Will nel libro, e le immagini della serie rivelano che Welcome to Derry potrebbe esplorare quel terribile evento nella storia della città.

IT – Welcome To Derry – Trailer

Guarda il trailer

Il primo filmato di Welcome to Derry è stato rivelato come parte dell’ultima promozione della HBO per le serie nuove e quelle di ritorno. Il filmato è una piccola parte del video, che inizia al minuto 1:35, nella sezione “In arrivo nel 2025”.

Mostra un gruppo di bambini in bicicletta, il palloncino rosso di Pennywise e una voce fuori campo che dice: “Questa non è l’America, questa è Derry.” Anche se il nuovo filmato non rivela molto, dà una buona idea di come la serie prequel di IT affronterà il materiale originale.

Un altro trailer è stato pubblicato dalla HBO nell’agosto 2024 e mostrava un breve frammento della prossima stagione di Welcome to Derry. Anche se il teaser non svela quasi nulla, mette in evidenza la narrazione cruenta e il terrore generale che pervaderà la serie di Stephen King.